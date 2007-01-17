ایران در مسائل مختلف علاقمند به مذاکره با دیگران است/ تهران منافعی در ناامنی عراق ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین گفتگوی تلویزیونی که "لرد اوون" از انگلیس و "ریچارد هاس" رئیس شورای روابط خارجی آمریکا شرکت کرده بودند اوون گفت : من بر این باورم که در ایران افراد با نفوذی هستند که علاقمند به گفتگو درخصوص موضوع هسته ای خود هستند و ازمذاکره درموضوعات مختلف استقبال می کنند.

وی همچنین درباره سیاست ایران در قبال عراق افزود : ایران در کنار ترکیه دو کشوری هستند که منافعی در درگیری ها در عراق ندارند.

وی همچنین در ادامه با اشاره به سیاست های غلط بوش درخاورمیانه به عوامل تاثیرگذار در آن اشاره کرد و گفت که دیک چنی معاون رئیس جمهور آمریکا نفوذ زیادی در سیاست خاورمیانه آمریکا دارد و به نوعی سیاست سمپاشی را در این باره اعمال می کند.

ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا نیز درباره گفتگو با همسایگان عراق از جمله ایران و سوریه می گوید : آمریکا در قضیه افغانستان، مکانیزم 2+6را پیاده کرد و با استفاده از شش کشورهمسایه بعلاوه آمریکا و روسیه توانست گفتگو کند و استراتژی مشابهی نیز می تواند برای ثبات بخشی به عراق اتخاذ شود که تاکنون دولت آمریکا چنین نکرده است.

اوون نیز ضمن موافقت با اتخاذ یک استراتژی درخصوص عراق با اشاره به معضل افغانستان می گوید: در قضیه افغانستان مادلین آلبرایت وزیر امورخارجه اسبق آمریکا با همتای ایرانی خود برای مدت کوتاهی گفتگو کرد و این امرمی تواند در مورد عراق نیز اتفاق بیافتد.

هاس نیزدرادامه همچنین با اشاره به اهمیت عراق گفت که این کشور در سال 2007 و 2008 ممکن است در راس اولویت سیاست خارجی دولت آمریکا باقی بماند.

اما وی درعین حال مسائل کره شمالی، ایران، سوریه، انعطاف در مسئله فلسطین، گرم شدن زمین، قدرت ژاپن، چین، و روسیه را از دیگر چالشهای آتی آمریکا می داند.