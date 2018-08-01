قزوین میزبان آخرین اردوی سنگنوردان آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین و آخرین اردوی آماده سازی تیم های ملی سنگنوردی سرعت در قزوین آغاز شد.

در این اردو رضا و مهدی علیپور بعنوان ورزشکار و علیرضا بلاغی بعنوان سرمربی از قزوین شرکت دارند.

تیم ملی تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر تا ۱۲ مرداد در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین پیگیری می کند.

ملی پوشان در پایان این اردو به رقابت های آسیایی ۲۰۱۸ جاکاراتا اندونزی اعزام می شوند.



آغاز هشتمین دوره مسابقات شطرنج استاندارد جام شهید رجایی از عصر امروز در قزوین

این رقابت ها از ۱۰ مرداد و در دو جدول ویژه ریتینگ داران بین المللی زیر ۲۱۰۰ کشور و ویژه رده های سنی زیر ۱۴ سال آزاد کشور برگزار می شود.

این دوره از مسابقات تا ۱۶ مرداد به میزبانی سالن ورزشی شهید رجایی دانشگاه پیام نور قزوین پیگیری می شود.



شرکت تنیسور های قزوینی در اردوی برون مرزی

حمیدرضا طاهرخانی ملی پوش قزوینی در ترکیب تیم ملی بزرگسالان در اردوی مجارستان شرکت می کند.

اردوی مشترک تیم های ملی کشورمان و مجارستان از امروز آغاز و تا ۱۹ مرداد در بوداپست برگزار می شود.

وحید انتظاری پیشکسوت تنیس روی میز استان هم بعنوان سرپرست در این اردوی تمرینی شرکت دارد.



اولین دوره لیگ استانی فوتسال بانوان برگزار می شود

نایب رئیس هیئت فوتبال استان گفت: این رقابت ها برای اولین بار در استان و در سه رده سنی برگزار می شود.

طاهره کشتیرانی افزود: این رقابت ها در رده های سنی ۹تا ۱۲ سال، ۱۲تا۱۶ سال و ۱۶تا ۲۵ سال برگزار خواهد شد.

این رقابت ها از هفته اول شهریور و با شرکت ۱۴ تیم آغاز خواهد شد.