نفرات برتر ۵ وزن نخست کشتی فرنگی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای کشتی فرنگی دانشجویان کشور و انتخابی تیم ملی برای شرکت در سیزدهمین دوره مسابقات کشتی دانشجویان جهان با معرفی نفرات برتر ۵ وزن نخست پیگیری شد.
بر این اساس نفرات برتر اوزان برگزار شده به شرح است:
وزن۵۵کیلوگرم :
رضا خدری مقام اول از دانشگاه آزاد اسلامی کرج
هادی تختایی مقام دوم دانشگاه پیام نورخوزستان
حمید کرمعلی مقام سوم ازدانشگاه پیام نور لرستان
رضا اکبری مقام سوم از دانشگاه پیام نور خوزستان
وزن ۶۳ کیلوگرم :
محمد جواد رضایی از دانشگاه آزاد قم مقام اول
امیر مهدی عسکری از دانشگاه پیام نور کرمان مقام دوم
محمد عطایی از دانشگاه آزاد تهران مقام سوم
رضا عباسی از دانشگاه آزاد البرز مقام سوم
وزن ۷۲ کیلوگرم :
محمد رضا رستمی از دانشگاه شیراز مقام اول
محمد رضا آقانیا از دانشگاه سماء بابل مقام دوم
عابد بابکان از دانشگاه آزاد هشتگرد مقام سوم
عارف حبیب الهی دانشگاه آزاد تهران مقام سوم
وزن ۸۲ کیلوگرم :
کیوان رضایی از دانشگاه آزاد شیراز مقام اول
عباس مهدیزاده از دانشگاه کاشان مقام دوم
بهزاد نقیب از دانشگاه پیام نور البرز مقام سوم
سهیل دودانگه از دانشگاه آزاد البرز مقام سوم
وزن ۹۷ کیلوگرم :
محمد بیرانوند از دانشگاه آزاد دزفول مقام اول
حسین شکری پیام نور فارس مقام دوم
محمد مدرس دانشگاه شهرکرد مقام سوم
برهمین اساس امروز مسابقات پنج وزن دوم مسابقات برگزار خواهد.
سیزدهمین دوره رقابتهای کشتی دانشجویان جهان ۱۴ الی ۱۸ شهریور ماه سال جاری در کشور برزیل برگزار خواهد شد.
