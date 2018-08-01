کشف ۱۰۵ قطعه عتیقه در کرمانشاه/رشد ۴۷ درصدی کشفیات سوخت قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار منوچهر امان اللهی اظهار داشت: یکی از حوزه های فعالیتی پلیس آگاهی در حوزه کشفیات کالای قاچاق است که در سال جاری اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفت.



فرمانده انتظامی استان کرمانشاه افزود: از ابتدای سال تا پایان خرداد، ۱۰۵ قطعه عتیقه کشف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۴۱ قطعه بوده رشد ۱۵۶ درصدی نشان می دهد.



وی در خصوص کشفیات احشام نیز گفت: در این مدت پلیس آگاهی یک هزار و ۹۱۹ راس کشفیات داشته و در مقایسه با سال قبل که ۲۲۰ راس بوده با رشد چشمگیر ۷۷۲ درصدی روبرو بوده است.



سردار امان اللهی در ادامه با اشاره به رشد ۴۷ درصدی کشفیات مواد سوختی اظهار کرد: در حالی که بهار سال گذشته ۱۳۸ هزار و ۷۹۴ لیتر کشف شده بود این مقدار در سال جاری به ۲۰۵ هزار و ۱۹۰ لیتر رسید.



وی همچنین با اشاره به کشف ۱۹ میلیون و ۸۹۸ هزار و ۹۶۰ نخ سیگار قاچاق و رشد ۱۱۹ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، در خصوص کشفیات توتون و تنباکو نیز گفت: در سه ماهه نخست امسال ۴۵ هزار و ۵۶۳ بسته کشف شده که در مقایسه با سال قبل ۴۴ درصد رشد داشته است.



فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۱۵ هزار و ۳۵۸ متر پارچه طی سال جاری اشاره و اظهار داشت: این مقدار کشفیات ۹۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نشان می دهد.



وی تصریح کرد: با تلاش کاراگاهان پلیس آگاهی استان ۵۰۴ هزار و ۷۷۰ کیلوگرم برنج در سه ماه اول سال کشف شده است در حالی که میزان کشفیات مدت مشابه سال قبل ۸۰ هزار و ۲۳۰ کیلوگرم بوده است.



فرمانده انتظامی استان کرمانشاه همچنین از کشف ۱۰ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۳۱۸ عدد لوازم پزشکی قاچاق خبر داد و گفت: این مقدار کشفیات در مقایسه با سال گذشته که ۳۵ هزار و ۴۵۳ عدد بوده رشد خیره کننده ۲۸ هزار درصدی نشان می دهد.



سردار امان اللهی در پایان از کشف ۴ هزار و ۴۳۶ قطعه لوازم یدکی خودرو نیز خبر داد و گفت: سال قبل نیز تقریبا تعداد کشفیات صورت گرفته همین مقدار بود.