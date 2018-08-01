۲۵ وقف جدید در خراسان شمالی به ثبت رسید

حجت‌الاسلام عظیم آسوده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ارزش این تعداد وقف دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در شهرستان‌های هشت‌گانه خراسان شمالی به ثبت رسیده است.

آسوده افزود: از این ۲۵ وقف ثبت شده در استان، ۱۰ وقف در فاروج، پنج وقف در شیروان، چهار وقف در اسفراین، بجنورد و مانه و سملقان نیز به تفکیک دو وقف ثبت شده است.

وی تصریح کرد: بیشترین وقف‌ها در شیروان و فاروج به ثبت رسیده که شامل یک آپارتمان مسکونی به ارزش ۷۵۰ میلیون تومان به نیت حوزه علمیه آیت‌الله حکیم شیروان و چهار باب مغازه تجاری به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان برای امور قرآنی است که درآمد حاصل از این موقوفات، طبق نیت واقفان هزینه خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی بیان کرد: وقف های انجام شده برای حوزه درمانی، امور قرآنی، کمک به امامزاده‌ها و فعالیت‌های مذهبی است.

آسوده با بیان اینکه نیازهای وقف بیشتر در بخشکمک به دانش آموزان بی‌بضاعت، بهداشت و درمان، اشتغال و اجتماعی است، تاکید کرد: واقفان به هنگام وقف حتما از کارشناسان اوقاف مشورت گرفته تا در حوزه های مورد نیاز وقف کنند.

وی اظهار کرد: درحال حاضر شمار وقفیات خراسان شمالی به پنج هزار و ۵۳۲ مورد رسیده است.