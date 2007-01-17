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۲۷ دی ۱۳۸۵، ۱۹:۲۱

یاد امام خمینی (ره) در نمایشگاه هنرهای انقلاب جاری می‌شود

مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) با مجموعه‌ای از آثار هنرمندان جهان پیرامون حضور الهام‌بخش منادی عصر ظهور معنویت در نمایشگاه هنر انقلاب‌های دنیا مشارکت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش و نمایشگاه بین‌المللی هنر انقلاب اعلام کرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) با ارائه 62 اثر از هنرمندانی چون مرحوم جواد حمیدی، ابوالفضل عالی، کاظم چلیپا، غلامعلی طاهری، حسین یاقوتی، مرتضی گودرزی دیباج و ... با گرایش‌های گوناگون بر محور رهبری اندیشه و آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و حضور الهام‌بخش و پیامبرگونه آن منادی بیداری و عزت مسلمانان جهان در نمایشگاه هنر انقلاب‌های دنیا شرکت می‌کند.

این نمایشگاه با حضور هنرمندان و آثار هنری کشورهای افغانستان، فلسطین، روسیه، چین، کوبا، آفریقای جنوبی و مکزیک که در قرن اخیر تجربه انقلاب را پشت سر نهاده‌اند برای نخستین‌بار به همت مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود.

نمایشگاه بین‌المللی هنر انقلاب با همکاری فرهنگستان هنر و حوزه هنری 14 بهمن‌ماه در مؤسسه فرهنگی هنری صبا گشایش می‌یابد.
کد مطلب 436273

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