به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری همایش و نمایشگاه بین‌المللی هنر انقلاب اعلام کرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام (ره) با ارائه 62 اثر از هنرمندانی چون مرحوم جواد حمیدی، ابوالفضل عالی، کاظم چلیپا، غلامعلی طاهری، حسین یاقوتی، مرتضی گودرزی دیباج و ... با گرایش‌های گوناگون بر محور رهبری اندیشه و آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و حضور الهام‌بخش و پیامبرگونه آن منادی بیداری و عزت مسلمانان جهان در نمایشگاه هنر انقلاب‌های دنیا شرکت می‌کند.



این نمایشگاه با حضور هنرمندان و آثار هنری کشورهای افغانستان، فلسطین، روسیه، چین، کوبا، آفریقای جنوبی و مکزیک که در قرن اخیر تجربه انقلاب را پشت سر نهاده‌اند برای نخستین‌بار به همت مؤسسه فرهنگی هنری صبا برگزار می‌شود.



نمایشگاه بین‌المللی هنر انقلاب با همکاری فرهنگستان هنر و حوزه هنری 14 بهمن‌ماه در مؤسسه فرهنگی هنری صبا گشایش می‌یابد.

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