حسین ویسمرادی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حوزه شهرستان روانسر ظرفیتهای گردشگری خوبی از جمله سراب روانسر، ارتفاعات شاهو، غار قوری قلعه، غار کاوات و بوم گردی روستاهای حوزه شهرستان دارد.

فرماندار روانسر افزود: از ابتدای سال تاکنون ۲۰۰ هزار نفر از مجموعه های تفریحی روانسر و ۶۳ هزار نفر از غار قوری قلعه بازدید کرده اند.

وی با اشاره به اینکه این امکانات فراهم است که بخشی از جمعیت گردشگر برای ۴۸ ساعت آنجا در این مجموعه ها اقامت کنندتصریح کرد: اقامت چند شبانه روزی گردشگران در منطقه مورد توجه و نظر مسئولان است.

ویسمرادی بیان کرد: در طول دو سه سال گذشته حدود دو میلیارد تومان برای ساماندهی مجموعه بیرونی غارقوری قلعه هزینه کردیم و علاوه بر ساماندهی سرویس های بهداشتی، پارکینگ ها را توسعه و آلاچیق های جدید را ایجاد و مشکل دفع فاضلاب مجموعه را حل کردیم.

وی خاطر نشان کرد: همچنین تعدادی غرفه را اضافه کردیم اما برای توسعه شهربازی و تله کابین و ایجاد رستوران ها و سویت های اقامتی به دنبال جذب سرمایه گذار از بخش خصوصی یا جذب اعتبارات دولتی برای توسعه زیر ساختها هستیم.

فرماندار روانسر با اشاره به اینکه سرسبزی و پوشش جنگلی ظرفیتهای خوبی برای جذب گردشگری این منطقه فراهم کرده افزود: در طول سال رقم قابل توجهی گردشگر در حوزه شهرستان و مناطق اورامانات جذب می شوند که بیشتر در غار قوری قلعه و سراب روانسر حضور پیدا می کنند.

وی خاطر نشان کرد: در شهرستان روانسر شماری از روستاها دارای سوابق تاریخی ثبت شده هستند که مورد نظر قرار می گیرند و گاهی افراد خاصی از این اماکن دیدن می کنند.

ویسمرادی افزود: همچنین برخی روستاها هم زیارت گاه هایی نظیر روستای باباحیران و دولت آباد دارند که مورد احترام مردم است و در برخی روستاها شیوخ بلندمرتبه ای دفن است که دروایش و تصوف از کردستان و کرمانشاه آنجا حضور می یابند.

وی خاطر نشان کرد: اگرچه در مجموعه قوری قلعه و شبانکاره طی روزهای پنج شنبه و جمعه بخش زیادی از جمعیت کردستان، کرمانشاه و همدان نیز حضور می یابد.

فرماندار روانسر با تاکید بر اینکه این ین ظرفیتها نیازمند توسعه بیشتر است افزود: باید تلاش کنیم بخش گردشگری را با سرمایه گذاری بخش خصوصی فعال کنیم البته هنوز بخش خصوصی در این باره اعلام آمادگی نکرده؛ ظرفیتها معرفی شده اما تاکنون نتوانستیم سرمایه گذاری را برای این بخش پیدا و آن را واگذار کنیم.

وی گفت: سازمان میراث فرهنگی استان و شرکت گردشگری هم به دنبال آن است بتوانند بیش از پیش از اعتبارات دولتی در بخش گرشگری به ویژه در منطقه اورامانات که مورد توجه گردشگران است استفاده و ظرفیتها را مورد بهره برداری بیشتر قرار دهند.