شاخص انتقال خون قم بالاتر از میانگین کشوری است

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هر سال در جهان انسان‌های بسیاری به دلیل کمبود خون و محصولات خونی جان خود را از دست می‌دهند، بسیاری از بیماران در سراسر جهان برای بهبود وضعیت سلامتی خود نیازمند اهدای خود هستند و از آنجایی که هنوز بشر نتوانسته است ماده‌ای مانند خود بسازد هنوز اهدا خون در جهان انجام می‌شود.

افرادی که در حادثه و سوانح دچار خونریزی‌های شدید شده‌اند و خون زیادی را از دست داده، بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی، بیمارن دچار بدخیمی‌های خونی مانند لوسمی و افرادی که دچار سوختگی‌های شدید شده‌اند همه بخشی ازمیلیون ها انسانی هستند که چشم امیدشان به روح سخاوتمند هم نوعانشان است.

۹ مرداد ماه هر سال به عنوان روز اهدای خون شناخته می‌شود، روزی که بعد از تشکیل سازمان اهدای خون در سال ۵۳ تاامروز بهانه‌ای برای یادآوری این اقدام نیکو به مردم است تا با اهدای خون هم زندگی را به همنوعان خود هدیه کنند و هم گامی برای سلامت خود بردارند.

این نیاز خونی سن و سال هم نمی‌شناسد، از نوزادانی که مبتلا به زدی ناشی از ناسازگاری خون مادر با نوزاد هستند تا بیمارانی که نیاز به پیوند عضو دارند و خون زیادی را در این راه از دست می‌دهند همه و همه گستره وسیع افرادی را تشکیل می‌دهند که روزانه به دریافت خون اهدا کنندگان نیاز دارند.

در کشور ما آمار اهدا خون از وضعیت تقریباً مناسبی برخوردار است، بر اساس آمار ارائه شده سازمان انتقال خون ایران ۲ و ۲ دهم درصد از مردم ایران اهدا کننده خون هستند این در حالی است که بر اساس آنچه که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است وجود ۲ درصد اهدا کننده در کشور قابل قبول است.

آن طور که مدیرکل انتقال خون استان قم در گفت و گو با خبرنگار مهر گفته است: بعد از تأسیس سازمان انتقال خون و پیشرفت‌های آن درحال حاضر کشور ما در زمینه انتقال خون در مدیترانه شرقی صاحب نام است و جز برترین‌هاست.

به گفته مرتضی نوریان درحال حاضر ایران از وضعیت خوبی به نسبت کشورهای منطقه در اهدای خون برخوردار است اما هنوز با کشورهای توسعه یافته فاصله داریم. به طوری که در ایران امار اهدا خون ۲۷ به هزاراست در حالی که در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته این آمار حدود ۴۰ به هزار است و هنوز برای رسیدن به این آمار راه بسیاری مانده است.

استان قم اما دراین زمینه از میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد، به طوری که به گفته وی شاخص انتقال خون استان قم ۳۲ در هزار نفر است که نشان می‌دهد از میانگین کشوری وضعیت بهتری داریم و این آمار خوبی برای استان است.

به گفته نوریان بر اساس آمار ۴ ماهه اول سال ۹۷، ۱۳ هزار واحد انتقال خون در این مدت داشتیم که از این تعداد حدود ۸ هزار نفر اهداکنندگان مستمر بودند که بیش از دوبار اهدای خون داشتند، حدود ۲ هزار و ۵۰۰ نفر اولین بار به جمع اهدا کنندگان خون پیوستند و بانوان هم سهم ۵۸۰ نفری داشتند که سهم بسیار ناچیزی است.

حضور و همکاری زنان دراین همراهی بدون ترس از اهدای خون مساله ای که مدیرکل انتقال خون به آن اشاره کرده و گفت: معاینات و مصاحبه‌های قبل از اهدای خون این اطمینان را برای فرد ایجاد می‌کند که اهدای خون هیچ ضرری به وی نخواهد رساند.

آنطور که وی گفته است پویش‌های اهدای خون که در مناسبت‌های مختلف راه می افتد، مناسبت‌های مذهبی و در مواقع خاص مانند بحران‌ها و حوادث طبیعی معمولاً پیک مراجعه مردم برای اهدای خون است، اما لازم است که این همکاری در طول سال وجود داشته باشد و سازمان انتقال خون بتواند در طول سال نیاز استان و حتی کشور به خون سالم را تأمین کند.

آن طور که نوریان گفته است تا امروز هم این همراهی صورت گرفته است و استان قم علاوه بر تأمین خون مورد نیاز همه مراکز درمانی استان ۲۰ درصد مازاد نیاز خون را به شبکه خونرسانی کشور ارسال می‌کند.

مدیر کل انتقال خون استان قم در حالی از قابل قبول بودن آمار اهدای خون استان قم می‌گوید که معتقد است آن چیزی که سازمان انتقال خون به دنبال آن است تبدیل اهداکنندگان خون به اهدا کنندگان مستمر خون است به این صورت که اهدای خون برای مردم تبدیل به عادت شود، اقایان می‌توانند در سال ۴ بار و خانم‌ها ۳ بار اهدای خون داشته باشند که در این صورت است که دلیل کوتاه بودن عمر سلول‌های خونی اهدا شده این امر از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

به گفته وی سلامت فرد اهدا کننده در درجه اول اهمیت قرار دارد و در صورتی که اهدای خون به سلامت فرد ضرر بزند به هیچ وجه کار انتقال خون صورت نمی‌گیرد و فرد باید شرایط اولیه اهدا از جمله شرط سنی ۱۸ تا حداکثر ۶۰ سال و وزن بیش از ۵۰ کیلوگرم را داشته باشند، بعد از آن هم معاینه‌ها و مصاحبه‌ها بیماری‌های احتمالی فرد و مصرف دارو بررسی می‌شود و در صورتی که مغایر با شرایط اهدای خون باشد دریافت خون از فرد صورت نمی‌گیرد.