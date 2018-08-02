آپکو پارس قم با شکست پدیده اصفهان به صعود امیدوار شد

علی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین روز از دور برگشت رقابت‌های فوتسال لیگ برتر رده سنی امید باشگاه‌های کشور روز گذشته در ساری برگزار شد و تیم آپکو پارس قم موفق شد به اولین پیروزی خود در دور برگشت دست یابد.



وی افزود: تیم آپکو پارس قم که در اولین بازی دور برگشت برابر تیم میزبان یعنی شهروند ساری غافلگیر شده و شکست خورده بود در دومین مسابقه خود در این مرحله به دیدار تیم پدیده اصفهان رفت و این تیم را ۳ بر یک شکست داد.



سرپرست تیم فوتسال امید آپکو پارس قم گفت: این پیروزی به تیم آپکو پارس قم کمک کرد تا به صعود امیدوار شود به طوری که در حال حاضر در مجموع امتیازات دور رفت و برگشت ۱۴ امتیاز داریم و در فاصله یک امتیاز تیم صدرنشین یعنی شهروند ساری هستیم.



مسعودی بیان داشت: با توجه به این که تیم‌های اول و دوم مرحله گروهی به دور نهایی صعود می‌کنند و همچنین با تیم سوم، ۴ امتیاز فاصله داریم موقعیتمان برای صعود مطلوب است اما در ۳ بازی باقی مانده باید هوشیار باشیم.



وی عنوان کرد: وضعیت جدول ۶ تیمی مسابقه به گونه‌ای است که تیم‌های پدیده اصفهان و موعود پیرادل اصفهان امیدی به صعود ندارند و پس از تیم‌های شهروند ساری و آپکو پارس قم با ۱۵ و ۱۴ امتیاز، تیم‌های پرسپولیس خوزستان و شهرداری رشت ۱۰ و ۹ امتیاز دارند و به دنبال رسیدن به رده‌های اول و دوم هستند.



سرپرست تیم فوتسال امید آپکو پارس قم تصریح کرد: در ۳ بازی باقی مانده باید به ترتیب با تیم‌های شهرداری رشت، موعود پیرادل مشهد و پرسپولیس خوزستان بازی کنیم و پیروزی بر شهرداری رشت می‌تواند تا حدود زیادی صعود تیم را قطعی کند.