آپکو پارس قم با شکست پدیده اصفهان به صعود امیدوار شد

علی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین روز از دور برگشت رقابتهای فوتسال لیگ برتر رده سنی امید باشگاههای کشور روز گذشته در ساری برگزار شد و تیم آپکو پارس قم موفق شد به اولین پیروزی خود در دور برگشت دست یابد.
وی افزود: تیم آپکو پارس قم که در اولین بازی دور برگشت برابر تیم میزبان یعنی شهروند ساری غافلگیر شده و شکست خورده بود در دومین مسابقه خود در این مرحله به دیدار تیم پدیده اصفهان رفت و این تیم را ۳ بر یک شکست داد.
سرپرست تیم فوتسال امید آپکو پارس قم گفت: این پیروزی به تیم آپکو پارس قم کمک کرد تا به صعود امیدوار شود به طوری که در حال حاضر در مجموع امتیازات دور رفت و برگشت ۱۴ امتیاز داریم و در فاصله یک امتیاز تیم صدرنشین یعنی شهروند ساری هستیم.
مسعودی بیان داشت: با توجه به این که تیمهای اول و دوم مرحله گروهی به دور نهایی صعود میکنند و همچنین با تیم سوم، ۴ امتیاز فاصله داریم موقعیتمان برای صعود مطلوب است اما در ۳ بازی باقی مانده باید هوشیار باشیم.
وی عنوان کرد: وضعیت جدول ۶ تیمی مسابقه به گونهای است که تیمهای پدیده اصفهان و موعود پیرادل اصفهان امیدی به صعود ندارند و پس از تیمهای شهروند ساری و آپکو پارس قم با ۱۵ و ۱۴ امتیاز، تیمهای پرسپولیس خوزستان و شهرداری رشت ۱۰ و ۹ امتیاز دارند و به دنبال رسیدن به ردههای اول و دوم هستند.
سرپرست تیم فوتسال امید آپکو پارس قم تصریح کرد: در ۳ بازی باقی مانده باید به ترتیب با تیمهای شهرداری رشت، موعود پیرادل مشهد و پرسپولیس خوزستان بازی کنیم و پیروزی بر شهرداری رشت میتواند تا حدود زیادی صعود تیم را قطعی کند.
قم - سرپرست تیم فوتسال امید آپکو پارس قم از امیدواری این تیم به صعود از مرحله گروهی لیگ برتر فوتسال امید خبر داد.
علی مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین روز از دور برگشت رقابتهای فوتسال لیگ برتر رده سنی امید باشگاههای کشور روز گذشته در ساری برگزار شد و تیم آپکو پارس قم موفق شد به اولین پیروزی خود در دور برگشت دست یابد.
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