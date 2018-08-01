گدا پروری در پایتخت/ جمع آوری متکدیان به تنهایی امکان پذیر نیست

امان الله قرائی مقدم آسیب شناس و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سخنان شهردار تهران در خصوص حذف متکدیان از سطح شهر تهران گفت: این وعده می تواند محقق شود به شرط آنکه تمام سازمان های ذیربط از نیروی انتظامی، شهرداری، وزارت امور خارجه، قوه قضائیه، سازمان ها و نهادهای مرتبط با رفاه اجتماعی به این موضوع ورود پیدا کنند. حذف متکدیان از سطح شهرها در گذشته نیز سابقه داشته و اتفاق جدیدی محسوب نمی شود و اگر همان راهکارهای گذشته را به کار گیریم می توانیم وعده تهران بدون متکدی را محقق کنیم.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه در گذشته تهران یک مرکزی داشت که فقرا و متکدیان در آن جمع شده بودند و به آنها امکانات رفاهی و بهداشتی می دادند، تصریح کرد: یکی از برنامه ریزی ها برای حذف متکدیان توانمندسازی آنها بود.

قرائی مقدم با بیان اینکه تهران باید تبریز را به عنوان شهری بدون گدا الگوی خود قرار دهد، یادآور شد: برخی از این متکدیان به دلیل مشکل مالی گدایی نمی کنند و حتی با وجود پیشنهاد کار حاضر نیستند از این شغل که دست کم ۵-۶ میلیون برای آنها درآمد دارد بگذرند و مکان های آنها سرقفلی دارد.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه تهران شهری گداپرور شده است گفت: باید متکدیان خارجی به شهرهای خود بازگردند و تلاش شود از لحاظ فرهنگی نیز کسی به متکدیان کمک نکند.

قرائی مقدم خاطرنشان کرد: تاکنون نهادهایی که در این زمینه وظیفه دارند سر کار نیامده اما باید تمام سازمان هایی که مسئولیت دارند به کمک شهرداری آمده تا بتوان این خواست شهروندان را برآورده کرد.