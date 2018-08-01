به گزارش خبرنگار مهر، علی آرزومندی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران پس از شکست تیمش مقابل لبنان و از دست دادن قهرمانی مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان، اظهار کرد: بازی بسیار نزدیک و سنگینی بود اما بازیکنان ما از لحاظ ذهنی آمادگی کامل نداشتند و اشتباهات زیادی مرتکب شدیم.

وی افزود: پرتاب‌های آزاد زیادی را در این دیدار از دست دادیم و شاید کادر فنی مقصر است که نتوانستیم به خوبی تیم را برای این دیدار آماده کنیم.

وی تصریح کرد: در هر صورت شرمنده هواداران و مردم شدیم، بازیکننا با استعدادی داریم که تجربه کمی دارند و امیدواریم در دیدار با سوریه پیروز شویم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران با بیان اینکه هدف‌مان فقط کسب نتیجه در این مسابقات نبود، گفت: هدف اصلی ما آینده نگری است و باید تا تورنمنت بعدی نقص‌های تیم را برطرف کنیم، جنگ اصلی ما با لبنان است و در دور بعد این تیم را شکست می‌دهیم.

آرزومتدی در خصوص داوری این دیدار تصریح کرد: چهار رقیب ما در این رقابت‌ها و تمام داوران دیدارهای ما عرب هستند، نمی‌خواهم بهانه بیاورم اما خیلی از خطاهای واضح روی بازیکنان ما در این دیدار گرفته نشد.

وی در خصوص حمایت هواداران و حضور پرشور آنها در سالن مسابقات گفت: تماشاگران حمایت خوبی از تیم ملی کشورشان کردند و متاسفم که نتوانستیم در این دیدار مهم پیروز شویم.

دیدار تیم‌های ایران و لبنان در روز چهارم مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان با برتری ۶۶ بر ۶۴ لبنان همراه بود.

لازم به ذکر است؛ مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا با حضور تیم‌های ایران، لبنان، سوریه، اردن و عراق، به میزبانی گرگان در حال برگزاری است.