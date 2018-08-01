۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۹:۵۷

سازمان ملل خواستار آزادی فعالان مدنی عربستانی شد

دفتر حقوق بشر سازمان ملل از عربستان خواست همه فعالان مدنی این کشور که اخیرا به زندان افتاده اند را آزاد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الحره»، دفتر حقوق بشر وابسته به سازمان ملل از عربستان خواست تمام فعالان مدنی از جمله «لجین الهذلول» را آزاد کند.

«راوینا شامداسانی» سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل از ژنو گفت که به نظر می رسد اصلاحات در زمینه حقوق مدنی و سیاسی در عربستان هنوز رخ نداده است.

«هتون الفاسی» هم یکی دیگر از زندانیانی است که به دلیل دفاع از حقوق زنان ماه گذشته بازداشت شده است.

عربستان ضمن بازداشت تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مذهبی و مدنی، این افراد را به همکاری با جریان های خارجی و کشورهای دشمن عربستان متهم کرده است.

سازمان عفو بین الملل هم اخیرا از «جرمی هانت» وزیر خارجه بریتانیا خواسته برای آزادی فعالان مدنی عربستانی در این پرونده ورود کند.

