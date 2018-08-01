سفر یک هیأت اقتصادی ایران به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اعضای یک هیأت اقتصادی ایرانی با فعالان و تجار لبنانی و مسئولان این کشور از جمله ابراهیم الموسوی، شهردار شهر «النبی شیث» واقع در بعلبک دیدار کردند.

اعضای این هیأت ایرانی که متشکل از مسئولان سندیکاها و فعالان اقتصادی است از آثار باستانی و مذهبی شهر النبی شیث دیدن به عمل آوردند.

یک نشست نیز با حضور اعضای این هیأت ایرانی و تعدادی از بارزگانان و فعالان اقتصادی لبنان برگزار شد. در این نشست در خصوص راه کارهای تقویت روابط دو جانبه و همکاری های مشترک اقتصادی میان شرکت کنندگان رایزنی شد.