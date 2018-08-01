رسانه به نهاد قدرتمند مدنی تبدیل شده/لزوم توجه به معیشت خبرنگاران

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز جامعه رسانه ای استان در زمینه دریافت مجوز و تولید محتوا پیشرفت های خوبی داشته و به سمت و سوی انعکاس بی پروای مشکلات و جواب خواهی از مدیران ارشد رسیده است.

وی افزود: این تغییرات در حالی رخ داده است که هنوز هم افراد شاغل در رسانه های استان با مشکلات زیادی روبرو هستند که باید توجه جدی به آن ها صورت گیرد.

چراغعلی در ادمه افزود: امروز با تغییر فضای رسانه ها و ورود شبکه های اجتماعی، کیفیت خبررسانی تغییر کرده و به نظر می رسد رسانه ها با صداقت و آگاهی بیشتری در حال تولید محتوا هستند که در این بین رسانه های حوزه اجتماعی به دلیل وجود آسیب های اجتماعی و حساسیت جامعه به این آسیب ها بیشتر مورد توجه هستند و در سال های اخیر مخاطبان، ارتباط خوبی با آنها برقرار کرده اند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری گلستان در رابطه با تاثیر رسانه ها بر کاهش آسیب های اجتماعی گفت: رسانه کارکردهای مثبت و منفی دارد که اگر بخواهیم از منظر مسائل و آسیب‌های اجتماعی به آن نگاه کنیم، علاوه بر این که تاثیر مثبت آن مشهود است، گاهی کارکرد منفی رسانه نیز می‌تواند به انحراف منجر شود که این موضوع خود عوامل تأثیرگذار آسیب‌های اجتماعی در پی دارد.

به گفته چراغعلی امروز زمان آن فرا رسیده تا مدیران اجرائی استان برای توسعه استان با استفاده از توانمندی اصحاب رسانه به نیازهای منطقی و به حق خبرنگاران شاغل در رسانه ها به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهند.