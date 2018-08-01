به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های کونگ فوی بانوان استان قم سه‌شنبه شب به کار خود پایان داد و در حالی که ۱۱ باشگاه از نقاط مختلف استان قم و ۱۱۳ رزمی کار در آن حضور داشتند نفرات برتر مشخص و تجلیل شدند.



بر این اساس در این رقابت‌ها، باشگاه‌های خانه کونگ فو، کارن، راحله، حضرت زینب، شهید جلالی نسب، رزم جویان از شهر جعفریه، مدال، نارنج، شادی، سعید، ایران مهر و سپهدار حضور داشتند و در رده‌های سنی مختلف با هم رقابت کردند.



در رده سنی نونهالان عناوین نخست اوزان مختلف به فاطمه سلیمانی، ضحی یعقوبی، فاطمه شانوازلو، پریسا عروجی، زینب صیدی، رقیه مصلح، مهسا احمدی پور، پریسا صدیق، زینب جعفری، مبینا هاشم لو و ملیکا زمانی رسید.



در رده سنی نوجوانان، فاطمه بهرامی، زهرا شیردل، مریم ستاری، هانیه اکبری، محدثه زارعی، زهرا مهدوی، زهرا مرادی، هانیه عباسی و آیدا نوروزی عناوین نخست اوزان خود را کسب کردند.



در رقابت‌های کونگ فوی رده سنی جوانان سمانه بیگدلی، سارا احمدی پور، نرگس دانشمند، مائده معصومی، مهسا کریمی، فاطمه زر افشان، مهناز جعفری، فائزه صادقی، زینب یعقوبی و ملیکا مصلح به مقام نخست دست یافتند.



سرانجام در مسابقات رده سنی بزرگسالان زینب سرباز در منهای ۴۸ کیلو، مینا احمدی در منهای ۵۱ کیلو، مرضیه موسوی در منهای ۵۸ کیلو، مریم شوندی در منهای ۶۲ کیلو و نرگس به یادی در به اضافه ۸۷ کیلو صاحب عنوان قهرمانی شدند.