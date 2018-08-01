شبکه بانکی لبنان هدف یک گروه هکر عراقی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سهشنبه شب، یک مقام امنیتی لبنان گفت که شبکه بانکی لبنان توسط یک شبکه عراقی هدف قرار گرفته بود که سعی داشت از بانکهای لبنان پول خارج کند و در عملیات مشترک با مقامات عراقی کشف شد.
پیش از این مقامات اطلاعاتی عراقی اعلام کردند که با هماهنگی با اداره کل امنیت عمومی لبنان، این شبکه کشف شده است و تعدادی از اعضای آن بازداشت شدهاند.
سرهنگ عباس ابراهیم، رییس اداره کل امنیت در بیروت گفت: اعضای این شبکه با انتشار اخبار غلط و اطلاعات دستکاریشده سعی داشتند با ادعای مالکیت سرمایههایی به ارزش میلیونها دلار، از بانکهای لبنان پول خارج کنند.
ابراهیم ادامه داد: بیش از یک بانک مورد هدف قرار گرفته است اما عملیات بزرگ این گروه بر علیه بانک عوده انجام شده است.
او اضافه کرد: افراد بازداشت شده عراقی هستند و اداره کل امنیت بیش از یک سال است که این پرونده را پیگیری میکند.
یک منبع آگاه عراقی به رویترز خبر داده بود که مقامات عراقی و لبنانی موفق شدهاند یک شبکه تبهکاری را کشف کنند که سعی داشت برخی از بانکهای لبنانی که در بغداد شعبه داشتند، نظیر بانک عوده، را مورد اخاذی قرار دهد. این شبکه از اسناد جعلی برای برداشت مقادیر عظیم پول نقد، به دلار آمریکا، استفاده میکرده است.
این منبع اطلاعاتی گفت که برخی از اعضای این باند هنوز دستگیر نشدهاند و تحت تعقیب هستند.
نظر شما