افزایش قیمت مرغ منوط به تصمیم استان است/ التهاب در بازار شکر

به گزارش خبرنگار مهر، علی حسنزاده شامگاه دیروز سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اهر، بر لزوم ساماندهی تمامی صنوف و مشاغل تأکید کرد و گفت: اگر مشکلات کامیون داران شهرستان اهر با تشکیل انجمن و یا ارائه خدمات حل میشود ایرادی نمیبینیم به خواسته قشرهای مختلف همچون کامیون داران رسیدگی نشود.
وی افزود: در نشست اخیر نمایندگان کامیون داران شهرستان اهر با دستگاههای ذیربط مقررشده تا ۵۰ نفر از کامیون داران با ارائه مدارک به دستگاه ذیربط در تشکیل انجمن کامیون داران همکاری نمایند از اینرو انتظار داریم تا ادارات تا تحقق کامل و تشکیل انجمن کامیون داران پیگیر موضوع باشند.
معاون فرماندار شهرستان اهر در ادامه با اشاره به اینکه هنوز بازار شکر و در نحوه توزیع آن در بازار اهر التهاباتی وجود دارد، گفت: هرچند برای جلوگیری از منفعتطلبی افراد سودجو در بازار شکر برنامههایی داریم اما نباید از این موضوع غافل شد که دستگاههای اجرایی دخیل در نحوه تأمین نیازهای بازار و توزیع عادلانه آن وظایف خطیری دارند.
حسنزاده با تأکید بر نظارت مستمر بر بازار، ابراز داشت: در شرایط فعلی یکی از وظیفههایی که مسئولان ارشد کشور بر عهده شهرستانها و استانها گذاشتهاند تنظیم بازار و تأمین کالاهای ضروری مردم است و لازم است برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده توسط افراد فرصتطلب و سودجو نظارت دستگاهها بر بازار مستمرتر از گذشته شود.
وی بابیان اینکه دستگاهها در نظارت بر قیمت اجناس در بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمتها نباید تنها به تکمیل فرم تخلف اکتفاء کنند، گفت: شاید شهرستانها در افزایش قیمت کالاهای اساسی نقشی نداشته باشند اما از دستگاههای ذیربط انتظار میرود تا هر هفته قیمتها اجناس بازار را تحلیل کرده و به جلسه تنظیم بازار ارائه دهند و اگر افزایش قیمت بیرویه هم وجود داشت با این طریق مشخص شود.
معاون فرماندار شهرستان اهر در پاسخ به اظهارات نماینده مرغداریها در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اهر گفت: افزایش قیمت مرغ منوط به تصمیم شهرستان نیست اما برای تحقق مطالبات مرغداران با استان مکاتبه میکنیم.
حسنزاده تصریح کرد: هیچ مسئولی دوست ندارد تا تولیدکنندهای متضرر شود اما یقیناً اعتقاد داشته باشید که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی با تبعیت از منویات مقام معظم رهبری عزم راسخی دارد و البته باید بدانیم کسی غیر از خودمان دلسوز این کشور و ملت نخواهد بود.
وی با اشاره به اینکه اگر عرضه و تقاضا در بازار همخوانی نداشته باشد به افزایش قیمتها دامن زده میشود، بیان داشت: دسترسی مردم به اجناس و کالاهای ضروری به قیمت مناسب و واقعی از جمله خواست مردم است و تثبیت قیمت کالاها در بازار نیز از وظایف مسئولان ذیربط به شمار میرود.
معاون فرماندار شهرستان اهر همچنین در پاسخ به ادعای نماینده قصابان در این جلسه در خصوص اینکه عمده دام سنگین شهرستان اهر به کشورهای ترکیه و عراق صادر میشود، گفت: وقتی گفته میشود شهرستان اهر قطب گوشت قرمز در استان آذربایجانشرقی است یقیناً باید صادرات داشته باشیم اما انتقال دام زنده به دیگر نقاط کشور و کشورها نیاز به مجوز دامپزشکی و کنترل پلیسراه دارد.
حسنزاده بر لزوم جلوگیری از هرگونه حمل دام زنده بدون مجوز ارگانهای ذیربط تأکید کرد و گفت: بر اساس قوانین وجود کشور که در گمرکات اجرایی میشود، نشان میدهد که صادرات دام زنده ممنوع است.
سود واقعی مرغ را دلالان به جیب میزنند
میکائیل عباپور نماینده مرغداریها نیز در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان اهر، اظهار داشت: باید در مدیریت واحد مرغداری به هزینه کرد در سه مورد اعم از دانه، قیمت جوجه و هزینههای جاری توجه داشت
وی افزود: ۵ درصد جمعیت در عرصه مرغداری فعالیت دارند که اگر به مشکلات آنها توجهی نشود نهتنها مرغداران بلکه اقتصاد کشور متضرر شده و تولید به خطر میافتد.
نماینده مرغداریها بابیان اینکه هزینههای جاری مرغداران با قیمتی که طیور به فروش میرسد همخوانی ندارد، گفت: هزینه یکتن دان مرغ به بیش از ۲.۵ میلیون تومان میرسد و وقتی مرغ را بعد از اتمام دوره به بازار تحویل میدهیم بیشترین سود را دلالان میبرند.
عباپور تأکید کرد: مرغداران بهطور میانگین در هر سالن مرغداری برای واکسن، دارو، هزینه کارگر، آب، برق، گاز هزینههای گزافی پرداخت میکنند.
وی با اشاره به اینکه هزینه مرغداری ۲۰ هزار قطعهای در اهر بیش از ۳۰۳ میلیون تومان در هر دوره هزینه دارد، ابراز داشت: قیمت تمامشده هر کیلو مرغ زنده برای مرغداران نزدیک به ۶ هزار و ۲۰۰ تومان است در حالی که حتی یک ریال سود در آن لحاظ نشده است.
نماینده مرغداریها گفت: قیمتها اجناس و کالا در کشور چند برابر شده و همچنین در تأمین نهادهها مواد مورد نیاز با افزایش قیمت روبرو هستیم ولی وقتی مرغداران میخواهند قیمت مرغ افزایش یابد مخالفت میکنند.
عباپور یادآور شد: در دورهای که مرغ تحویل بازار دادیم در هر کیلو ۲ هزار تومان زیان کردیم، نمیدانیم مشکلمان را به کجا و چه کسی بگوییم.
وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی امور دام ضد مرغداریها است و اصلاً به ضد کشور فعالیت دارد و هماینک از دولت انتظار داریم با افزایش قیمت مرغ مانع از متضرر شدن مرغداران شوند.
نظر شما