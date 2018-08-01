کاهش تحصیل در خارج از کشور با ساخت مدرسه استاندارد در مناطق آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحایی در نشست شورای راهبردی آیین‌نامه نحوه اداره آموزش‌ و پرورش مناطق آزاد که در سالن شهید رجایی و با حضور اعضای شورا برگزار شد، اظهار کرد: از نبود مدارس الگو و در تراز جمهوری اسلامی همواره زیان‌دیده‌ایم، بنابراین تلاش می‌کنیم به‌ زودی با همکاری سازمان مناطق آزاد مدارسی با شاخصه‌های متفاوتی در مناطق آزادراه اندازی کنیم.

وی افزود: با الگوسازی و ایفای نقش الگویی مدارس مناطق آزاد می‌توان با برگزاری اردوهای دانش‌آموزی آن‌ها را با مدارس موردنظر و ایدئال جمهوری اسلامی آشنا کرد.

بطحایی با اشاره به تلاش‌هایی که برای تأسیس مدارسی با استانداردهای بالا شده است، گفت: هرچند همواره می‌گوییم مدرسه‌ای در شان جمهوری اسلامی داشته باشیم و بر این باور هستیم اما هیچ‌گاه نمونه‌ای از آن ایجاد نکرده‌ایم تابه دانش آموزان نشان بدهیم.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب بارهاسخن از تحول زده‌ایم و چند بار هم برای ایجاد تحول خیز برداشتیم اما این تلاش‌ها عمدتاً به علت نبود الگو با شکست روبه‌رو شده است.

وزیر آموزش‌ و پرورش از تشکیل کارگروه مشترکی برای ایجاد مدارس الگو با اختیارات کامل اعضا خبر داد و تصریح کرد: اگر بتوانیم در مناطق آزاد مدارسی در سطح استاندارهای بین‌المللی بسازیم، دانش آموزان انگیزه‌ای برای تحصیل در مدارس خارج از کشور نخواهند داشت و می‌توانند در مناطق آزاد ادامه تحصیل دهند و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

وی در خصوص ساماندهی نیروی انسانی در مناطق آزاد اظهار کرد: آموزش‌ و پرورش آمادگی دارد تا با ارائه فراخوان و یا برگزاری آزمون و اجرای طرح سنجش صلاحیت‌ها، در تأمین نیروی انسانی مناطق مذکور کمک کند.

وزیر آموزش‌ و پرورش از ارتباط مستقیم ادارات آموزش‌ و پرورش مناطق آزاد با وزارتخانه خبر داد و خاطرنشان کرد: روسای ادارات آموزش‌ و پرورش مناطق آزاد از سوی وزیر انتخاب می‌شوند و با تفویض اختیار به ادارات مناطق آزاد قدرت اجرایی آن‌ها را افزایش می‌دهیم و هرگونه اختیاری که بتواند در مناطق آزاد تحول ایجاد کند را به آن مناطق تفویض خواهیم کرد، البته این تفویض اختیار ابتدا در برخی مناطق آزاد به‌صورت آزمایشی انجام خواهد شد.