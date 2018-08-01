به گزارش خبرنگار مهر، جاد الحاج شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران پس از پیروزی تیمش مقابل ایران و قهرمانی در مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان، اظهار کرد: بازی بسیار سختی بود و این دیدار نشان داد که لبنان و ایران قدرتمندترین تیم‌های غرب آسیا هستند.

وی افزود: می‌دانستیم بازی بسیار سختی نسبت به سه دیدار قبلی‌مان در پیش داریم و با شوت‌های موفق نتیجه را به سود خودمان تغییر دادیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال لبنان در خصوص عملکرد درخشان «یوسف خیاط» در این دیدار گفت: خیاط یکی از بهترین بازیکنان تیم ماست و چهار خطا شدن وی موجب شد تا در مقطعی از بازی وی را روی نیمکت بگذاریم اما این بازیکن هر گاه در زمین بود عملکرد فوق العاده‌ای از خود بر جای گذاشت.

الحاج در خصوص حضور تماشاگران ایرانی و حمایت از تیم ملی کشورشان، تصریح کرد: واقعا این تماشاگران فوق العاده و قابل احترام هستند و جو سنگینی بر بازی حاکم شده بود اما ما همیشه تا ثانیه آخر برای پیروزی می‌جنگیم.

دیدار تیم‌های ایران و لبنان در روز چهارم مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا در گرگان با برتری ۶۶ بر ۶۴ لبنان همراه بود.

لازم به ذکر است؛ مسابقات بسکتبال نوجوانان غرب آسیا با حضور تیم‌های ایران، لبنان، سوریه، اردن و عراق، به میزبانی گرگان در حال برگزاری است.