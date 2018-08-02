خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: ارتش سوریه مدتی است که عملیات آزادسازی محور جنوبی را آغاز کرده است؛ محوری که درعا، قنیطره و سویداء را شامل می شود و نیروهای مقاومت سوری تاکنون موفق شدند دستاوردهای نظامی و میدانی فراوانی را در این محور محقق سازند. ارتش سوریه هم اکنون در یک قدمی آزادسازی کامل القنیطره قرار گرفته است و طبق آخرین گزارش ها، تنها یک درصد از مساحت این استان تحت کنترل تکفیریها قرار دارد.

هیچکس تصور نمی کرد که نیروهای سوری در یک بازه زمانی بسیار کوتاه چنین دستاوردهای بزرگی را خلق کنند. ارتش سوریه در حالی نبرد در محور جنوبی را کلید زد که تروریست های تکفیری در اقصی نقاط این محور حضور داشتند و از سوی دیگر، طرف های منطقه ای و بین المللی از جمله ایالات متحده آمریکا نیز در حمایت از عناصر تکفیری، همواره به نیروهای مقاومت درباره ورود به محور جنوبی هشدار می دادند.

با این حال، پاسخ مقاومت به تهدیداتِ گروه های تکفیری از یک سوی و حامیان آنها از سوی دیگر، تنها اقدام نظامی بود. در این میان، نباید از نقش مهم و تأثیرگذار بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در آزادسازی مناطق مختلف محور جنوبی این کشور به راحتی عبور کرد. این بشار اسد بود که پس از تهدیدات شدیداللحن آمریکایی ها در خصوص محور جنوبی، صراحتا اعلام کرد که تمامی خاک سوریه از شمال تا جنوب متعلق به این کشور است و دیر یا زود باید از لوث تکفیریها پاکسازی شود.

دستاوردهای ارتش سوریه در محور جنوبی در حالی است که آمریکایی ها و همچنین صهیونیستها خود را در این محور از مقاومت در امان می دیدند. در واقع، محور جنوبی سوریه پیش از آغاز عملیات بزرگ نیروهای مقاومت، به نوعی «حیاط خلوت» تروریست های تکفیری و حامیان آمریکایی ـ صهیونیستی آنها بود. آمریکایی ها بسیار امیدوار بودند تا پس از حصول اطمینان کامل از عدم دسترسی نیروهای مقاومت به محور جنوبی، در این محور خودمختاری تکفیریها را تشکیل دهند.

واقعیت این است که آمریکایی ها برای تحقق این هدف روی سه استان جنوبی و مهم سوریه حساب ویژه ای باز کرده بودند. استان های «درعا»، «قنیطره» و «سویداء» در جنوب سوریه سه استانی بودند که در طرح جدید آمریکا جایگاه ویژه ای داشتند.

نکته قابل تأمل در این زمینه آن است که هر سه استان مذکور جزو مناطق کاهش تنش تلقی می شوند؛ بدان معنا که در آنجا آتش بس حاکم است. آمریکایی ها ارتشی متشکل از تروریست های جبهه النصره و ارتش آزاد را برای یورش به مواضع ارتش سوریه در استان های سه گانه فوق الذکر آماده کرده بودند تا بدین سان، کنترل کامل هر سه استان جنوبی مهم سوریه به دست تروریستهای تحت الحمایه واشنگتن درآید. البته آمریکایی ها برای آغاز این جنگ بزرگ در جنوب سوریه چاره ای جز متهم ساختن دمشق به نقض آتش بس در مناطق کاهش تنش نداشتند.

هدف دیگر آمریکایی این بود که تجربه نیروهای دموکراتیک کُرد سوری موسوم به «قسد» در شمال سوریه را در محور جنوبی این کشور نیز پیاده سازی کنند. واشنگتن معتقد است همانطور که کُردها در شمال سوریه مناطق شبه خودمختار برای خود تشکیل داده اند، می توان از این الگو برای تشکیل خودمختاری برای تروریست های تکفیری در جنوب سوریه بهره برداری کرد. به همین دلیل است که آمریکایی ها برای فاز اول پیاده سازی طرح خود در محور جنوبی سوریه در صدد سازماندهی حدود 12 هزار نفر از اعضای جبهه النصره و ارتش آزاد برآمدند.

هدف اصلی همانطور که پیشتر بدان اشاره شد، تشکیل خودمختاری برای تروریستها تحت نظارت مستقیم آمریکا به مرکزیت استان «درعا» بود. با این حال، آمریکایی ها در این میان این مسأله را فراموش کرده اند که در حال حاضر دست برتر در عرصه میدانی با دولت دمشق بوده و زمام امور در دستان دولتمردان سوری است. لذا یک پاتک و ضد حمله توسط نیروهای سوری در جنوب سوریه تمامی خواب های دولتمردان آمریکایی برای محور جنوبی سوریه را به رؤیایی دست نیافتنی مبدل ساخت.

دولت سوریه به خوبی و با شایستگی کامل توانست نبرد در جنوب سوریه را به نحوی اداره کند که به نفع آن تمام شود. نیروهای مقاومت سوری در طول نبرد خود با عناصر تکفیریِ تحت الحمایه ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی، خسارت های فراوانی را به صفوف آنها تحمیل کردند و همین مسأله موجب شد تا ادامه نبرد برای عناصر مزدور تکفیری بیش از پیش سخت شود.

نبرد جنوب سوریه این واقعیت را به اثبات رساند که تصمیم دولتمردان سوری و نیروهای مقاومت برای آزادسازی وجب به وجب خاک اشغال شده سوریه کاملا جدی است و در این میان، هیچ تهدیدی نمی تواند عزم دولت و ملت سوریه برای تحقق این هدف را سست کند. امروز واشنگتن بیش از هر طرف دیگری می تواند درک کند که حرف مقامات سوری و نیروهای مقاومت خیلی زود به عمل تبدیل می شود.

می توان از اتمام نبرد محور جنوبی به عنوان اتمام نبرد در تمام خاک سوریه یاد کرد چراکه این محور از اهمیت فوق العاده ویژه ای برخوردار است. دست برتر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در این نبرد، رسوایی بزرگی را برای تکفیریها و حامیان آنها به بار آورد. نیروهای مقاومت ثابت کردند که مرد روزهای سخت هستند و می توانند با وجود گذشت هفت سال از یک جنگ خسته کننده و فرسایشی، باز هم دستاورد چشمگیری را خلق کنند.

در این میان، نباید از کنار رسوایی آشکار کلاه سفیدها در سوریه به ویژه در محور جنوبی به راحتی عبور کرد. ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی تلاش زیادی کردند تا این گروه را به عنوان یک گروه موجه و بشردوستانه معرفی کنند تا از این رهگذر، اهداف شوم و پلید خود در سوریه را محقق سازند؛ با این حال سلسله عملیات های ارتش سوریه که در نهایت منجر به فرار کلاه سفیدها به مرزهای اردن شد، فضاحت بزرگی را به ارمغان آورد و نشان داد که کلاه سفیدها نه دوستان مردم سوریه که دشمنان درجه اول آنها هستند.

فضاحت و رسوایی دومی که در محور جنوبی سوریه حاصل شد برای حکام مرتجع عرب بوده است؛ کسانی که طی بیش از هفت سال گذشته از هیچ کوششی برای سرنگونی دولت قانونی دمشق دریغ نکردند و هرآنچه از منابع مالی لازم بود در اختیار تروریست های تکفیری قرار دادند. امروز اما با عینی شدن پیروزی نیروهای مقاومت در سوریه ورق به صورت کامل برگشته و کشورهای عربی یکی پس از دیگری در صف بازیابی روابط خود با دمشق ایستاده اند که از جمله این کشورها می توان به اردن اشاره کرد.

اخیرا نیز گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد امارات متحده عربی نیز همچون اردن به دنبال بازیابی روابط خود با دمشق بوده و در همین راستا قصد دارد سفارت خود در سوریه را بازگشایی کند. لذا زمان به خوبی این واقعیت را به اثبات رساند که حکام مرتجع عرب بزرگترین بازندگان جنگ بیش از هفت ساله سوریه بوده و هستند.