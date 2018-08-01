آستارا برای خدمت به زائران خارجی اربعین حسینی (ع) آماده می شود

یونس رنجکش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از ظرفیت‌های همایش بزرگ پیاده روی اربعین حسینی (ع) رونق گردشگری مذهبی است که برکات بسیاری برای منطقه دارد، اظهار کرد: جدا از شرکت زائران داخلی در پیاده‌روی جهانی اربعین حسینی، آستارا به دلیل مرزی بودن و پذیرش زائرین خارجی نقش مهم و محوری در این اقدام فرهنگی و مذهبی دارد.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته حدود ۹ هزار نفر زائر از چهار کشور و از طریق مرز زمینی آستارا به کشور عراق اعزام شدند و حضور آنان در خاک ایران و به ویژه شهرستان مرزی آستارا اثرات بسیاری داشته است، افزود: باید تلاش کنیم تا با در نظر گرفتن سیاست های کلان نظام و منافع ملی با ارائه خدمات مطلوب و مناسب زمینه‌های حضور بیشتر گردشگران مذهبی به ویژه خارجی را در آستارا و استان گیلان فراهم کنیم.

رنجکش از کلیه دستگاه‌های اجرایی و مردم شهرستان خواست تا در اجرای برنامه‌های ستاد اربعین حسینی (ع) آستارا همکاری و مشارکت داشته باشند.

فرماندار آستارا گفت: بر اساس تجربیات گذشته هفت کمیته فرهنگی، تبلیغی و استقبال، پشتیبانی، انتظامی، حمل و نقل، خدمات بهداشت و درمان و مشارکت های مردمی تشکیل شده است که در ایام حضور زائران فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین وظایف ستاد آستارا میزبانی و فراهم آوردن امکانات برای حضور زائرین خارجی شرکت کننده در همایش بین المللی اربعین حسینی است که از مرز ورودی آستارا وارد کشور می‌شوند، اظهار کرد: با توجه به تجربه سال گذشته و رضایت مندی از سوی زائرین و همچنین دستگاه‌های مختلف ستادی کشور و استان گیلان از نوع خدمات و برنامه ریزی ها در آستارا امسال نیز این آمادگی وجود دارد و برنامه ریزی برای پذیرش و فراهم آوردن امکانات رفاهی در حال انجام است.

رنجکش یادآورشد: یکی از محوری ترین برنامه ها در اجرای اقدامات شهرستان برای تدارک تمهیدات پذیرایی از زائرین خارجی اربعین حسینی، بهره مندی از مشارکت های مردمی و واگذاری امور به مردم است که در سال گذشته دستگاه‌های اجرایی نقش حمایتی در این رابطه داشته و کارها توسط مردم انجام گرفت.

فرماندار آستارا تصریح کرد: توجه به گردشگری مذهبی به بسترسازی مناسب برای معرفی ظرفیت‌های آستارا به عنوان شهرستان مرزی با قابلیت های مختلف از اهدافی است که در بحث توسعه گردشگری و فرهنگ سازی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خواستار پشتیبانی های استانی و ملی از شهرستان آستارا در خصوص تامین امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی لازم برای خدمات دهی به زائرین با توجه به محدودیت ها و امکانات موجود شد.