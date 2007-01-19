هتل دانشجویان خارجی دانشگاه اصفهان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر از اصفهان، هتل دانشجویان خارجی پیامبر اعظم (ص) با زیر بنایی حدود 2800 مترمربع در 2 بلوک و در 4 طبقه بنا شده و در هر بلوک 16 سوئیت یک خوابه با مساحت 50 متر مربع با کلیه امکانات رفاهی ساخته شده است.

دانشگاه اصفهان هم اکنون دارای 145 دانشجوی خارجی از 23 کشور جهان است که در رشته های مختلف دانشگاهی در دانشگاه اصفهان مشغول به تحصیل هستند که اغلب این دانشجویان به همراه خانواده های خود در ایران ساکن هستند.

رئیس دانشگاه اصفهان در مراسم بهره برداری از این هتل طی سخنانی به اقدامات عمرانی در این دانشگاه اشاره کرد و افزود: سیاست کنونی دانشگاه اصفهان در بخش پروژه های عمرانی تکمیل کردن طرح ها و برنامه هایی است که در سالهای فبل آغاز شده و نیمه کار باقی مانده است.

دکتر رامشت در ادامه با اشاره به این نکته که در سال هایی که وزارت علوم در حال بستن قرارداد برای جذب بورسیه های خارجی بود، قرار شد، تسهیلاتی برای پذیرش آنها در نظر گرفته شود و دانشگاه اصفهان نیز در آن زمان برنامه ریزی هایی را انجام داد و زمینی را به منظور اسکان دانشجویان خارجی اختصاص داد.