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۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۴۹

جام باشگاه‌های والیبال آسیا؛

میرحسینی: کار سختی پیش رو داریم اما برای طلای آسیا خواهیم جنگید

میرحسینی: کار سختی پیش رو داریم اما برای طلای آسیا خواهیم جنگید

سرمربی تیم خاتم اردکان با بیان اینکه کار سختی در جام باشگاه‌های آسیا در پیش دارند گفت: برای کسب مدال طلا در مسابقات خواهیم جنگید.

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابت‌های جام باشگاه‌های والیبال آسیا به میزبانی میانمار در حال برگزاری است و تیم خاتم اردکان، نماینده ایران در این مسابقات با کسب دو پیروزی در مرحله گروهی در صدر گروه A قرار دارد و به مرحله بعد صعود کرده است.

سرمربی تیم خاتم اردکان در  گفت و گو با خبرنگار مهر درباره کسب دو پیروزی مقابل تیم های قزاقستان و ژاپن  در مرحله گروهی رقابت‌های جام باشگاه آسیا گفت:  قزاقستان تیم قدرتمندی بود که دفاع و سرویس‌های خوبی را انجام داد اما از نظر تکنیک در سطح پایین قرار داشت ولی تیم چغری بود.

وی در ادامه افزود: بازی مقابل قزاقستان چون بازی نخستِ تیم بود کمی از نظر هماهنگی دچار مشکل شدیم تا ست نخست را واگذار کنیم. رفته رفته بازیکنان به هماهنگی بیشتری دست یافتند و با حمله‌های خوب موفق شدیم در نهایت پیروز رقابت شویم.

عباسعلی میرحسینی درباره دیدار با ژاپن بیان کرد:  تیم ژاپن نیز یکی از تیم‌های ریشه‌دار در آسیا و جهان است. ژاپنی‌ها به راحتی امتیاز نمی دهند و بسیار خوب می‌جنگند و از نظر تکنیکی نیز در سطح بالایی قرار دارند. تیم ما با توجه به سرویس‌های خوبی که زد توانست سرعت ژاپن را از کار بیاندازد. خوشبختانه در دفاع و توپ گیری نیز خوب عمل کردیم.

او با اشاره به هماهنگی بیش‌تر بازیکنان در بازی دوم خاطر نشان کرد: در بازی مقابل ژاپن در سرویس ها خوب بودیم و در دریافت‌ها نیزهماهنگ‌تر عمل کردیم. تیم ژاپن بسیار قدرتمند و سنگین بازی می‌کند اما با اتکا به تجربه بالای بازیکنان توانستیم پیروز شویم.

 میرحسینی در ادامه درباره برنامه بازی‌های تیم گفت: با توجه به اینکه قطر از رقابت‌ها انصراف داده است ما امروز استراحت داریم و فردا نیز روز استراحت تمام تیم‌هاست. روز جمعه نیز با توجه به انصراف تیم اردن نیز بازی نخواهیم داشت و از روز شنبه بازی‌های خود را پیگیری می‌کنیم و از همه مردم التماس دعا داریم.

 سرمربی تیم خاتم اردکان در پایان گفتگو درباره پیش بینی اش از کسب نتیجه در رقابت‌ها گفت: پیش‌بینی کار سختی است اما با توجه به پتانسیل تیم شدن و کمک خداوند برای کسب مدال طلا در رقابت‌ ها می جنگیم ولی کار سختی در پیش داریم.

کد مطلب 4362840
ساناز سلیمان آبادی

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