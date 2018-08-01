میرحسینی: کار سختی پیش رو داریم اما برای طلای آسیا خواهیم جنگید

به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین دوره رقابتهای جام باشگاههای والیبال آسیا به میزبانی میانمار در حال برگزاری است و تیم خاتم اردکان، نماینده ایران در این مسابقات با کسب دو پیروزی در مرحله گروهی در صدر گروه A قرار دارد و به مرحله بعد صعود کرده است.
سرمربی تیم خاتم اردکان در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره کسب دو پیروزی مقابل تیم های قزاقستان و ژاپن در مرحله گروهی رقابتهای جام باشگاه آسیا گفت: قزاقستان تیم قدرتمندی بود که دفاع و سرویسهای خوبی را انجام داد اما از نظر تکنیک در سطح پایین قرار داشت ولی تیم چغری بود.
وی در ادامه افزود: بازی مقابل قزاقستان چون بازی نخستِ تیم بود کمی از نظر هماهنگی دچار مشکل شدیم تا ست نخست را واگذار کنیم. رفته رفته بازیکنان به هماهنگی بیشتری دست یافتند و با حملههای خوب موفق شدیم در نهایت پیروز رقابت شویم.
عباسعلی میرحسینی درباره دیدار با ژاپن بیان کرد: تیم ژاپن نیز یکی از تیمهای ریشهدار در آسیا و جهان است. ژاپنیها به راحتی امتیاز نمی دهند و بسیار خوب میجنگند و از نظر تکنیکی نیز در سطح بالایی قرار دارند. تیم ما با توجه به سرویسهای خوبی که زد توانست سرعت ژاپن را از کار بیاندازد. خوشبختانه در دفاع و توپ گیری نیز خوب عمل کردیم.
او با اشاره به هماهنگی بیشتر بازیکنان در بازی دوم خاطر نشان کرد: در بازی مقابل ژاپن در سرویس ها خوب بودیم و در دریافتها نیزهماهنگتر عمل کردیم. تیم ژاپن بسیار قدرتمند و سنگین بازی میکند اما با اتکا به تجربه بالای بازیکنان توانستیم پیروز شویم.
میرحسینی در ادامه درباره برنامه بازیهای تیم گفت: با توجه به اینکه قطر از رقابتها انصراف داده است ما امروز استراحت داریم و فردا نیز روز استراحت تمام تیمهاست. روز جمعه نیز با توجه به انصراف تیم اردن نیز بازی نخواهیم داشت و از روز شنبه بازیهای خود را پیگیری میکنیم و از همه مردم التماس دعا داریم.
سرمربی تیم خاتم اردکان در پایان گفتگو درباره پیش بینی اش از کسب نتیجه در رقابتها گفت: پیشبینی کار سختی است اما با توجه به پتانسیل تیم شدن و کمک خداوند برای کسب مدال طلا در رقابت ها می جنگیم ولی کار سختی در پیش داریم.
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