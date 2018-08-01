لزوم ایجاد آرشیو متمرکز از عکس های عکاسان ایرانی

خبرگزاری مهر، گروه استان ها - زهره صحت*: ده روز با عکاسان هنوز در اوایل راه است و نیاز به چکش کاری بسیار دارد تا به آیینه تمام نمای عکاسی ایران تبدیل شود. تصویر سال بعد از انجام پانزدهمین دوره به دلایل متعدد راه خودش را پیدا کرده است.از جمله این دلایل جذب نیروهای جوان و تازه نفس عکاس سراسر کشور با رویکردی متفاوت که در هر دوره و در بخش های مختلف آن ایجاد شده است. خلق موضوع با توجه به محوریت اتفاق ها و رویدادهای مهم، هر سال توانست در غنی شدن آرشیو عکاسی ایران و همینطور جذب عکاسان جوان که ممکن بود به هر دلیلی کمتر موقعیت دیده شدن برایشان مهیا شود؛ نقش مهمی داشته باشد.البته موضوع ایجاد آرشیو متمرکز از کارهای عکاسان آماتور وحرفه ای را بایستی فارغ از انتقادهایی که به ماهیت جشنواره ها و رویدادها وارد می شود، بررسی کرد.

با توجه به اینکه ما در عصری زندگی می کنیم که از یک طرف با تولید عکس به شکل آسان سروکار داریم و از طرف دیگر با سردرگمی در تحلیل محتوا و چرایی رویدادهای هنری مواجه هستیم، چگونگی برگزاری این دو رویداد مهم با توجه به عمومیت موضوع یعنی «عکاسی ایران» از اهمیت خاصی برخوردار است. پس می بایست «توازن نگاه عادلانه به عکاسی سراسر ایران» مورد توجه قرار گیرد. به دلیل اینکه عکس ها پایه اولیه استنادی برای تاریخ و نسل های بعدی است. در نتیجه به عکس های رسیده در رویدادها وجشنواره ها نباید نگاه مقطعی داشته باشیم.

می توان گفت عکس های رسیده به این رویدادها؛ اسناد مهمی برای تاریخ عکاسی ایران و در شکل کلی تر تاریخ ایران در نسل های بعدی است و بایستی به عنوان مرجعی مورد استناد دیده شود. از آنجایی که بخشی از هدف های اصلی عکاسی همیشه ثبت لحظه های ناب است، لحظه هایی که امکان دارد حتی یک ثانیه بعد هم دیگر قابل تکرار نباشد؛ چه برسد به اینکه منتظر تکرار آن لحظه یا ایده در سالها و نسل های بعد باشیم.

با این تفاسیر بایستی علاوه بر اجرا که یکی از هدف های کلی این رویدادها است؛ نگهداری و ساماندهی عکس های رسیده به جشنواره ها و رویدادها از اهمیت بسیاری برخوردار است. با ایجاد یک سامانه حرفه ای برای آرشیو و نگهداری عکسها در بخش ها، رویکردها و رویدادهای مختلف می توان یک بانک اطلاعاتی قوی و مرجع برای نسل های آینده ایجاد کرد. چرا که نسل های آینده می باید از نوع زندگی، آداب و رسوم، سنتها، فرهنگ، سیاست، تاریخِ پیشینیان خود آگاه شوند. پس مهمترین و قابل دسترس ترین و مستندترین نمونه برای باز آفرینی هرگذشته ای«عکس» است.

امید است که هدف آینده نگری یا نسل نگری هم در دستور کار این رویدادهای پر مخاطب عکاسی قرار گیرد.

عکاس و نویسنده