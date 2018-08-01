۵۰ پروژه آموزشی در استان قزوین نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای آموزش و پرورش استان روز چهارشنبه با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و استاندار تشکیل جلسه داد.

سالار قاسمی در این جلسه اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۳ شورای آموزش و پرورش پنج درصد عوارض در چهار بخش در صدور پروانه های ساختمانی و هزینه های عمرانی می تواند برای تجهیز امکانات مدارس غیر دولتی هزینه شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ پروژه آموزشی در استان نیمه تمام است، افزود: تکمیل این پروژه ها ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین گفت:‌ آموزش و پرورش یک دستگاه حاکمیتی است و همه باید کمک کنند تا کارها با سرعت انجام شود.

قاسمی بیان کرد: شهرداری ها موظفند زمینه احراز مالکیت زمین های آموزشی برای توسعه فعالیت های اداره آموزش و پرورش استان را مهیا کنند.

وی تمکین نکردن شهرداریها در اجرای ماده ۱۳ را از مشکلات دانست و خواستار همکاری بیشتر در این زمینه شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: انتظار داریم در تفکیک زمین ها، احیای ماده ۱۶ همکاری لازم صورت گیرد.