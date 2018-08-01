پاسخ نامه وزیر علوم در رابطه با دانشجویان بازداشتی داده شد

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا در در رابطه با احکام دانشجویان بازداشتی مرتبط با اغتشاشات دی ماه، درخواست مستقیمی مطرح شده است؟ گفت: وزیر علوم در این رابطه نامه ای فرستاده بود، پاسخ این نامه را دادیم و گفتیم در چارچوب قانون شرایطی مطرح هست و سعی می کنیم در چارچوب قانون اقدامی انجام شود.

رئیس دادگاه انقلاب در پاسخ به این سوال که در حکم این دانشجویان تعدیلی صورت می گیرد؟ گفت: هر اقدامی که انجام دهیم قطعا در چارچوب قانون خواهد بود و چارچوب قانون یعنی اینکه در محیط دانشگاه و خیابان اتهامات متفاوت است و انچه وزیر خواستند مباحثی بود که در دانشگاه مطرح می شود. در حال حاضر هم صحبتی که در پاسخ به وزیر علوم داده شده است این موضوع که تاجایی که قانون اجازه بدهد، مطرح است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده رحیم مشایی گفت: پرونده مشایی هنوز تعیین وقت نشده است و دادگاه در حال مطالعه پرونده است.

پیش از این، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا وزارت علوم درخواستی در رابطه با این دانشجویان به دادستانی داشته است؟ گفت: وزارت علوم تا این لحظه به ما رسماً اسامی را نداده است و بعد از پیگیری‌های تلفنی، نام چند نفر را دادند. این تعدادی که ما شناسایی کردیم، احکام شان صادر شده و توصیه می کنیم به احکام خود اعتراض کنند و دادگاه های تجدیدنظر به این نکات توجه خواهند کرد.

دولت آبادی درباره میزان محکومیت های حبس صادره نیز گفت: احکام صادره متفاوت و از یک تا پنج سال حبس است. البته برخی از اینها چند فقره اتهام دارند و تا هشت سال حبس هم گرفته اند؛ بنابراین اشد محکومیت که پنج سال است، اجرا می شود.



وی ادامه داد: برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی هستند؛ نه جریان های سیاسی داخل نظام بلکه ممکن است از گروه های خاصی باشند و اگر احکام شان شدید بوده به همین لحاظ است. بنابراین نمی شود برای همه یک حکم واحد صادر کرد.



دادستان تهران گفت: پیشنهاد ما این است که ابتدا وزارت علوم اسامی اینها را به ما بدهد تا پرونده شان را ببینیم. اگر واقعاً نهادهای امنیتی و پلیس به ما گزارش بدهند که اینها آن طور که در گزارشات اولیه آمده، نبوده اند حتما در محاکمه آنها توجه می شود.