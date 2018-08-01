تحقیقات زیر بنای توسعه بخش کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه خمسه روز چهارشنبه در جریان بازدید از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین اظهار کرد: ارتباط بین بخش تحقیقات و اجرا زمینه را برای انتقال یافته های نوین به بهره برداران فراهم خواهد کرد.

وی به اشاره به نقش ترویج کشاورزی در انتقال یافته های نوین علمی به کشاورزان خاطر نشان کرد: با برگزارای گارگاه های آموزشی و بازدید های علمی باید ارتباط بین محققین و کشاورزان را بیشتر تا بتوان دستاوردهای نوین علمی را به مزرعه انتقال داد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین به نقش نظام نوین ترویج در پیشبرد اهداف توسعه ای بخش اشاره کرد و یاد آور شد: نظام نوین ترویج شکاف بین تحقیقات و اجرا را پر خواهد کرد.

خمسه گفت: در این طرح محققان در کنار کارشناسان و کشاورزان قرار گرفته و زمینه عمل گرایی محققان و حضور در عرصه فراهم خواهد شد.

وی بر ایجاد شرایط و فضای مناسب برای دسترسی آسان محققان و کارشناسان بخش کشاورزی به یافته های علمی روز دنیا تاکید کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین اضافه کرد: برای تولید محصول باکیفیت و همچنین افزایش راندمان تولید محققان بخش کشاورزی را باید به عرصه وارد شوند و ارقام و بذور مناسب را دربخش های مختلف ترویج کنند.

خمسه در ادامه راه اندازی دفتر الگوی کشت را یکی از طرح های خوب سازمان در راستای ارتباط بین تحقیقات و اجرا برشمرد و بر تعامل و همکاری بیشتر محقیقن کشاورزی با این دفتر تاکید کرد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان قزوین در ادامه این بازدید که دکتر مهزاد محصص مستشاری رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان نیز حضور داشت از مزرعه انرژی خورشیدی این مرکز بازدید کرد.

برای ساخت و راه انداز ی این مزرعه خورشید ی با ۲۵ کیلو وات تولید برق بیش از ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شده است.