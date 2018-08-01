تولید کارت هوشمند ملی در داخل/ مشکلی در صدور وجود ندارد

سیفالله ابوترابی در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تکذیب خبر عدم صدور کارت هوشمند ملی بدلیل تحریم ها، به تولید بدنه کارت هوشمند ملی در داخل کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به تحریمها و همچنین تأکید مقام معظم رهبری بر تولید کالای داخلی، به همین دلیل برنامهریزیهای لازم را برای تولید بدنه کارت ملی هوشمند در داخل کشور و با استفاده از متخصصین و نخبگان کشور انجام شده است.
به گفته وی ، در حال حاضر مراحل مقدماتی در حال انجام است و مقاومت و موضوعات دیگر مربوط به کارت هوشمند بررسی خواهد شد و بعد از تست فنی مراحل صدور انجام خواهد شد که احتمالا تا آبان ماه نهایی می شود.
ابوترابی ادامه داد: جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد و پیشبینیهای لازم برای دو گروه از افراد جامعه انجام شده؛ دسته اول افرادی هستند که ۱۵ ساله شدهاند و برای اولینبار تقاضای کارت ملی را دارند و دسته دوم نیز گروهی که تاکنون هیچگونه کارتی دریافت نکردهاند؛ این افراد مشکلی ندارند و برای آنها از قبل کارتهایی را نگه داشتهایم که بدون اینکه منتظر باشند، همانندگذشته بدون هیچ تغییری میتوانند کارتهای خود را دریافت کنند.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور تأکید کرد: همچنین بر اساس مصوبه هیأت وزیران کارتهای ملی قبلی که مهلت آن به اتمام رسیده بود تمدید شده و آنها نیز عجلهای برای دریافت کارت هوشمند نداشته باشند.
ابوترابی در خصوص احتمال افزایش قیمت کارت هوشمند ملی گفت: تولید داخلی این کارت و همچنین بالا رفتن قیمت ارز، هیچگونه تغییری در قیمت نهایی کارت هوشمند ایجاد نخواهد کرد و مردم نیازی به پرداخت هزینه اضافی ندارند.
وی تصریح کرد: افرادی که برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبتنام کردهاند و جز دو گروه اعلام شده نیستند کارتهای خود را میگیرند، فقط زمان آن نسبت به گذشته کمی طولانیتر خواهد شد.
