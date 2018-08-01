به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، بیشتر بازارهای آسیایی به دنبال پایان کار قدرتمند والاستریت در معاملات دیشب، اندکی رشد کردند، اما میزان سود بازارها با دادههای ضعیف منطقه و تشدید وحشت از روابط تجاری پرنوسان چین-آمریکا، محدود شد.
روز سهشنبه به کمک گزارش بلومبرگ در مورد اینکه مقامات چین و آمریکا به دنبال از سرگیری مذاکرات تجاری هستند تا جنگ بر سر تعرفههای واردات را حلوفصل کنند، بازارهای جهانی اندکی رشد کردند.
هرچند گزارشات بعدی در مورد برنامه آمریکا برای وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چینی، باعث تزریق مجدد وضعیت نامشخص به بازارها شد؛ قیمت یوآن در بازارهای خارج از چین افت کرد، دلار استرالیا و سهام چین بخشی از ارزش خود را از دست دادند.
یک منبع آگاه به رویترز گفت که اعلام برنامه تعرفههای واشنگتن برای چین ممکن است به همین زودی و در روز چهارشنبه انجام شود.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه اماسسیآی، بدون سهام ژاپن، ۰.۱ درصد بالا آمد.
نیکی ژاپن توانست ۰.۷ درصد رشد کند. این شاخص از ادامه افت ارزش ین، بیشترین استفاده را برد.
شاخص ایمینی اساندپی فعلا کمتر از ۰.۱ درصد افت کرده است و این شاخص را به سطح ۲۸۱۵.۲۵ واحد رسانده است.
پس از اعلام سود بالای شرکت اپل، شاخص سهام تایوان ۰.۳ درصد رشد کرد.
اما سهام در سرزمین اصلی چین افت کردند. سهام چین در ابتدای معاملات امروز تحت تاثیر وحشت از جنگ تجاری قرار گرفتند و سپس انتشار دادههای تولید این کشور که نشان از چشمانداز اقتصادی مبهمی داشت، بر بازارها فشار آورد.
کامپوزیت شانگهای ۰.۳ درصد افت کرد و سیاسآی ۳۰۰ هم ۰.۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.
اما قبل از اعلام نتایج عملکرد غول صنعت معدن، ریو تینتو، سهام استرالیا بدون تغییر ماند.
در بازار ارز دلار در نرخ ۱۱۱.۸۵ ین، ثابت ماند، اما ۰.۳۱ درصد در برابر یوآن معامله شده در خارج از چین، رشد کرد. دلار استرالیا ۰.۱۵ درصد افت کرد و به نرخ ۰.۷۴۱۷ دلار رسید.
یورو ۰.۱ درصد افت کرد و به نرخ ۱.۱۶۱۸ دلار رسید. شاخص دلار ۰.۱ درصد در برابر ۶ ارز مهم جهان تقویت شد و به ۹۴.۶۰۶ واحد رسید.
