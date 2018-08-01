۳.۵ میلیون تن کالا از استان سمنان جابجا شد/ اشتغال ۴۷۰۰ راننده

احسان منصور کیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه حمل‌ونقل جاده‌ای سهم قابل‌ملاحظه‌ای در رونق اقتصادی کشور دارد، افزود: در چهارماهه نخست سال جاری بالغ‌بر سه میلیون و ۵۰۰ تن کالا از مبدأ این استان به سایر نقاط کشور جابجا شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰ درصد افزایش‌یافته است.

وی عمده کالای جابجا شده از استان سمنان را به ترتیب گچ، سیمان، خاک معدنی، نمک، گنجاله، گندم، سنگ گچ و انواع شمش نام برد.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان سمنان با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی تعداد بارنامه صادره در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل، علت افزایش بارنامه و تناژ بار را انجام گشت‌های مشترک با انجمن‌های صنفی رانندگان و شرکت‌ها و پلیس‌راه در خصوص کنترل بارنامه‌های صادره، بازدیدهای میدانی از وضعیت شرکت‌ها و شناسایی نقاط مستعد تولید بار عنوان کرد.

منصور کیایی همچنین اظهار داشت: به‌منظور تسهیل درروند حمل‌ونقل محمولات کشاورزی و معدنی استان، شناسایی نقاط مستعد بار و برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل این محمولات با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت انجام‌شده است.

وی با اشاره به فعالیت ۷۹ شرکت حمل‌ونقل کالا و اشتغال چهار هزار و ۷۰۰ نفر راننده در این حوزه افزود: با همکاری و همراهی صنوف حمل‌ونقل جاده‌ای کالا در شهرستان‌های استان، برگزاری جلسات و بازدیدهای دوره‌ای، برنامه‌های سودمندی را برای ارتقای سطح خدمات و احقاق مطالبات به‌حق شاغلان این بخش در دست اقدام داریم.