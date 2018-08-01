انتشار ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در حوزه ریلی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه نصیری، از انتشار اوراق اجاره برای یک شرکت ریلی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین مالی خرید واگن های جدید خبر داد و گفت: گسترش همکاری های بازار سرمایه و صنعت ریلی از سال گذشته وارد مرحله جدیدی شده بود و این همکاری ادامه دارد.

معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در همین راستا، انتشار اوراق صکوک اجاره یک شرکت ریلی به منظور توسعه فعالیت های ریلی به همین منظور بوده است.

وی تصریح کرد: این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۶ درصد است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور خرید واگن های جدید به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال منتشر شده است.