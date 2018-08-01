  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

با مجوز سازمان بورس صورت گرفت؛

انتشار ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در حوزه ریلی

انتشار ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره در حوزه ریلی

یک مقام مسئول، از انتشار اوراق اجاره برای یک شرکت ریلی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین مالی خرید واگن های جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه نصیری، از انتشار اوراق اجاره برای یک شرکت ریلی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به منظور تامین مالی خرید واگن های جدید خبر داد و گفت: گسترش همکاری های بازار سرمایه و صنعت ریلی از سال گذشته وارد مرحله جدیدی شده بود و این همکاری ادامه دارد.

معاون سابق سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در همین راستا، انتشار اوراق صکوک اجاره یک شرکت ریلی به منظور توسعه فعالیت های ریلی به همین منظور بوده است.

وی تصریح کرد: این اوراق ۴ ساله و با نرخ اجاره بهای ۱۶ درصد است که با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار  به منظور خرید واگن های جدید به مبلغ  ۳۰۰ میلیارد ریال منتشر شده است.

کد مطلب 4362867

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها