ارزیابی سالیانه عملکرد دستگاه ها در پاسخگویی به ارباب رجوع

جعفر گوهرگانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هدف از راه اندازی میز خدمت، تسهیل در پاسخگویی به ارباب رجوع، تکریم ارباب رجوع و پوشش خدماتی به جامعه هدف است.

گوهرگانی با اشاره به فعالیت میز خدمت استانداری، ابراز داشت: راه اندازی میز خدمت در استانداری نیز عملیاتی شده است که بتوان الگو برداری صحیح در سایر دستگاه ها را رقم زد.

وی اظهار داشت: در همین راستا هدفگذاری شد که در میز خدمت استانداری در یک مدت زمان کوتاه از طریق کارشناسان مرتبط و نمایندگان معاونت ها و بخش های مختلف پکیج مناسبی بکارگرفته شود تا شاهد سردرگمی ارباب رجوع نبوده و فرایند پاسخگویی به شکل مطلوبی عملیاتی شود.

معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار گفت: همچنین کوتاه کردن پروسه زمانی و جلوگیری از سردرگمی ارباب رجوع در بخش های مختلف است.

گوهرگانی گفت: تلاش می شود که پاسخگویی و پیگیری مناسبی از طریق میز خدمت دستگاه ها انجام شود.