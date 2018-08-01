حزب حاکم زیمبابوه موفق به کسب اکثریت پارلمانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نخستین نتایج بهدست آمده از شمارش آراء انتخاباتی زیمبابوه نشان میدهد که حزب حاکم « ZANU-PF» موفق به کسب اکثریت کرسیهای پارلمانی شده است.
این نتایج از سوی کمیسیون انتخاباتی زیمبابوه و یک روز بعد از آنکه اپوزیسیون این نهاد را متهم به تاخیر در اعلام نتایج کرد، ارائه شد.
گفتنی است طبق اعلام کمیسیون انتخاباتی، حزب حاکم زیمبابوه که «امرسون منانگاگوا» رئیسجمهوری فعلی، نامزدی آن را در انتخابات به عهده دارد؛ تاکنون موفق به کسب ۱۰۹ کرسی شده حال آنکه حزب رقیب تنها ۴۱ کرسی را از آن خود کرده است. سرنوشت ۵۱ کرسی دیگر هنوز مشخص نیست.
انتخابات سراسری زیمبابوه روز دوشنبه در سه سطح ریاستجمهوری، پارلمانی و محلی برگزار شد.
این نخستین انتخابات سراسری زیمبابوه بعد از کودتایی بود که سال گذشته به ۴ دهه ریاستجمهوری «رابرت موگابه» پایان داد.
