۳۰ درصدحاشیه نشینان در گذشته ساکنان مشهد بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی فیضی صبح چهارشنبه در نشست خبری که به منظور تشریح اقدامات کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی مشهد برگزار شد اظهار کرد: امروز جمعیت حاشیه نشین مشهد بیش از جمعیت سبزوار بوده و ما به عنوان دومین شهر پس از تهران درگیر پدیده حاشیه نشینی هستیم.

وی افزود: ۳۴ درصد از جمیت شهر در مناطق پیرامونی و کم برخودار زندگی می کنند که این مناطق به لحاظ سیما ومنظر شهری، مسائل امنیتی، ابعاد آموزشی و رفاهی و وجود آسیب های اجتماعی کارکردهای منفی دارند.توجه خاص مدیریت شهری نسبت به مناطق کم برخوردار در شورای چهارم آغاز و کمیسیونی تحت عنوان حاشیه شهر برای رسیدگی به این موضوع ایجاد شد که با تمامی افت و خیزها و فضا ها مختلف تا شکل گیری شورا پنجم به کار خود ادامه داد.

رییس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: در شورا پنجم بلافاصله پس از استقرار به سمت تغییر نام این کمیسیون پیش رفتیم چراکه نام حاشیه شهر علاوه بر اینکه یک جدایی گزینی را در ذهن مردم تداعی می کرد، حس انزوا را در این مردم ایجاد می کرد و این باعث می شد در طول سال ها نوعی دوگانگی و چندگانگی در صفوف جمعیتی مشهد رخ دهد. به همین دلیل نام کمیسیون را به مناطق ویژه و کم برخودار تغییر دادیم.

۳۰ درصد ساکنان مشهد به حاشیه کوچ کرده اند

فیضی ادامه داد: طی ۵۰ سال گذشته پدیده حاشیه نشینی آغاز شده است و مطابق سرشماری ها در هر دهه این جمعیت دو برابر شده است. آنچه که امروز در حاشیه شهر وجود دارد این است که بعد از گذشت ۳ نسل از حاشیه نشینان تنها ۴۲ درصد این افراد در همین مناطق متولد شده اند یعنی مابقی افرادی هستند که خودشان این محیط را انتخاب نکرده بودند. ۳۰ درصد این افراد نیز کسانی هستند که از بتن مشهد به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشیتی به این مناطق کوچ کرده اند.

وی با بیان اینکه یک اصل اساسی در این مناطق این است که از اقتصادی غیر رسمی بهره می برند و این موجب تلقی جدا گزینی برای این افراد می شود، ابراز کرد: رویکرد شورا پنجم این است که از طریق ساماندهی و توانمند سازی نگاهی انسانی به این مناطق داشته باشند چراکه بیش از یک سوم جمعیت ما در این مناطق ساکن هستند.هشت منطقه از مجموع ۱۳ منطقه شهر درگیر این پدیده اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند. منطقه ۶ ما بیشترین جمعیت حاشیه نشینی را دارد به صورتی ۷۰ درصد محدوده این منطقه، بافت ناکارآمد دارد.

رییس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد گفت: مشکلات متعددی در حاشیه شهر وجود دارد اما سه معضل اصلی که از طریق پرسش از خود این مردم به دست آمده شامل امنیت، بهداشت و فضای سبز و دسترسی معابر است.برای ساماندهی وضعیت حاشیه شهر طیفی از سیاست های مختلف از دستگاه ها ارائه شده است اما نظر شورای پنجم، داشتن نگاهی جامع و کامل به مسائل است و به همین جهت شعار کمیسیون ما توانمند سازی است.

فیضی ادامه داد: در قدم اول باید پیشگیری از حاشیه نشینی حاصل شود و برای آینده نیز سیاست های پیشگیرانه اعلام شود. ما معتقدیم امروز در منطقه حریم شهر ،حاشیه بر حاشیه در حال ایجاد شدن بوده و باید به این موضوع توجه ویژه شود تا حاشیه امروز به سمت حاشیه دیروز پیشروی نکند.

وی با بیان اینکه اراضی زکریا از مسیر تبیین شده خود خارج شده است افزود: اراضی زکریا از مسیر خود خارج شده است و ما در حال پیگیری این موضوع هستیم. برای بودجه سال ۹۷، آنچه که مربوط به ظرفیت درون دستگاه است اعتباری ۱۳۳ میلیاردی در نظر گرفته شده است. باید دقت کنیم که برای اجرا پروژه های جدید شاخص های علمی، برنامه ریزی و توجه به طرح های جامع و تفضیلی در نظر گرفته شود.

سازمان اجرایی حاشیه شهر تشکیل نمی شود

عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به اقدامات انجام شده در این کمیسون گفت: ۳۰ جلسه برگزار و ۲۵ نظریه، ۱۰ لایحه تاکنون در این کمیسیون بررسی شده است. همچنین دو کارگروه توانمند سازی و سازماندهی و دیگری پیشگیری از حاشیه نشینی در کمیسیون تشکیل شده است.

رییس کمیسیون ویژه مناطق پیرامونی و کم برخوردار شورای اسلامی شهر مشهد ایجاد یک مجتمع مسکونی ۱۸۰ واحدی در منطقه پنج تن را از دیگر اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: با توجه به اینکه امروز بالغ بر ۳۰ دستگاه مختلف در محدوده حاشیه شهر فعالیت می کنند لزوم هماهنگی و ارتباط بین بخشی پر رنگ تر می شود.

وی با بیان اینکه سازمان اجرایی حاشیه شهر تشکیل نخواهد شد ابراز کرد:شهرداری و فرمانداری با تشکیل این سازمان موافق نبودند چراکه ستاد باز آفرینی شهری هم به این موضوع می پردازد و ما معتقدیم نباید با ایجاد ساختار های زیاد بدنه شهرداری را به گونه ای سنگین کنیم که از چابکی آن کاسته شود.