مهرداد حمزه در گفتگو با خبرنگار مهر بااشاره به برنامه ریزی های انجام شده ویژه بزرگداشت هفته خبرنگار در استان همدان گفت: برنامه های این هفته از فردا یازدهم مردادماه آغاز و تا ۱۹ مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی بابیان اینکه برنامه های هفته خبرنگار با برگزاری مراسم عطرافشانی گلزار شهدا آغاز خواهد شد، گفت: این برنامه صبح پنجشنبه هفته جاری با حضور بر مزار سردار شهید حسین همدانی انجام می شود.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان حضور اصحاب رسانه در مراسم عبادی سیاسی نماز جمعه همدان و شرکت در همایش پیاده روی خانوادگی خبرنگاران را از برنامه های دومین روز این هفته عنوان کرد و گفت: برگزاری نمایشگاه عکس خبری در مجموعه عین القضات همدانی نیز در برنامه های این هفته گنجانده شده است.

مهرداد حمزه با اشاره به پیش بینی برگزاری مسابقات ورزشی ویژه خبرنگاران خانم و آقا عنوان کرد: مسابقه تیراندازی و مسابقه تیرو کمان ویژه خبرنگاران خانم و آقا در سالن تیراندازی و استادیون شهید شمسی پور برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جنگ شادی با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی شهرداری همدان خبر داد و گفت: برگزاری نمایشگاه عکس در پیاده راه بوعلی و حضور خبرنگاران در برنامه اهدای خون نیز مد نظر قراردارد.

مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان بابیان اینکه مراسم اصلی روز خبرنگار چهارشنبه هفته آینده با حضور استاندار همدان و مدیران استان و مسئولان روابط عمومی ادارات در سالن شهدای استانداری همدان برگزار خواهد شد، گفت: اردوی یک روزه داخل استانی و سفر به شهرستان ملایر نیز پایان بخش برنامه های هفته خبرنگار در سال جاری خواهد بود.