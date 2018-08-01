به گزارش خبرنگار مهر، حسین دلشب صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر برای حضور و زادآوری پرندگان اظهار داشت: ظرفیتها و زیستگاههای بسیار خوبی برای حضور و زادآوری و زندگی پرندگان در استان وجود دارد.
وی اضافه کرد: از زیستگاههای مهم پرندگان در استان بوشهر میتوان به جزیره نخیلو، جزیره خان و جزیره امالگرم در منطقه بردخون و جزیره هاله در شهرستان تنگستان اشاره کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به زادآوری پرستوهای دریایی کاکلی کوچک، پرستو دریایی پشت تیره و سلیم خرچنگخوار در جزیره نخیلو، بیان کرد: اگرت، پرستو و سلیمها از دیگر گونههای پرندگان استان بوشهر است.
وی با اشاره به آغاز مهاجرت این پرندگان از فرودینماه به استان بوشهر، خاطرنشان کرد: این پرندگان پس از پایان زادآوری و با پروازی شدن جوجه ها در شهریور ماه از این منطقه خارج می شوند.
دلشب ادامه داد: عملیات حلقه گذاری بر روی جوجههای پرندگان مهاجر تابستانگذران روزهای هفتم و هشتم مرداد ماه در جزایر نخیلو و ام الگرم انجام گرفت که بیشترین حلقه در جزیره نخیلو استفاده شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر اضافه کرد: در جزیره نخیلو الصاق بیش از ۷۰۰ حلقه به جوجههای پرستو دریایی کاکلی کوچک و بزرگ و پرستو دریایی پشت تیره انجام شد.
دلشب گفت: خوشبختانه پس از چند سال که به دلیل حضور شغال در جزیره امالگرم پرندگان در این محل جوجهآوری نداشتند، در سال جاری تعداد مناسبی از پرستوهای دریایی کاکلی کوچک و بزرگ با توجه به امنیت ایجاد شده ناشی از مهار شغال، جوجه آوری داشته اند که امید است در سنوات بعد توسعه یابد.
وی بیان کرد: حلقه گذاری پرندگان بهمنظور شناخت بیشتر ویژگیهای زیستی و اکولوژیک آنها و در راستای اهدافی از جمله مشخص شدن سن و طول عمر پرندگان و همچنین تعیین مسیرهای مهاجرتی و تغذیهای و زادآوری آنها است.
جزیره نخیلو با مساحت حدود ۳۴ هکتار یکی از جزایر چند گانه پارک ملی دریایی دیر- نخیلو است که همه ساله پذیرای جمعیت زیادی از پرندگان مهم جوجه آور عمدتا از گونههای پرستو دریایی کاکلی کوچک و بزرگ، پرستو دریایی پشت تیره، پرستو دریایی گونه سفید و سلیم خرچنگخوار است.
نظر شما