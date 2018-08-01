سفر استاندار تهران به شهریار/مشکلات آب رسانی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی پیش از ظهر چهارشنبه و پس از ورود به شهرستان شهریار، به بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی پرداخت و در جریان روند فعالیت این واحدهای تولیدی و صنعتی قرار گرفت و از بخش های مختلف آن بازدید کرد.

سفر به شهریار، پنجمین سفر دور دوم سفرهای شهرستانی استاندار تهران پس از انتصاب به این سمت است.

کارخانه هایی که توسط مقیمی مورد بازدید قرار گرفت؛ در زمینه های تولید تایر و تیوب موتورسیکلت و دوچرخه و اسکوتر، کشاورزی سبک و شیلنگ های لاستیکی آب و گاز و دارو فعالیت دارند.

مشکلات آب رسانی در شهریار بررسی می شود

استاندار تهران پیش از این و در سفر به شهرستان قدس هدف از دور دوم سفرهای شهرستانی خود را رفع موانع تولید در استان تهران دانسته بود.

فرماندار شهریار در حاشیه سفر استاندار تهران به این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: بازدید از چند واحد صنعتی دیگر نیز در برنامه استاندار تهران خواهد بود.

نوراله طاهری گفت: بررسی مسائل مربوط به توزیع انرژی ، مشکلات آب رسانی ، توسعه شبکه برق و کاهش مصرف، از دیگر موضوعات مورد نظر در این سفر است.

گفتنی است، طبق اظهارات مدیر عامل آب و فاضلاب استان تهران، شهریار و برخی دیگر از شهرستان های غرب استان تهران در وضعیت زرد تامین آب قرار داشته و با کاهش فشار مواجه هستند.

مشکلات واحدهای صنعتی برای تهیه مواد اولیه

پیگیری مصوبات دور اول سفرهای شهرستانی، نیز هدف دیگر مقیمی از سفر به شهرستان های ۱۶ گانه استان تهران است.

تعدادی از واحدهای صنعتی شهریار از کمبود مواد اولیه گلایه دارند و امیدوار هستند، در سفر امروز استاندار تهران راهکاری برای حل این مشکل پیدا شود.

یکی از این صنعتگران به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نوسانات بازار ارز، تهیه مواد اولیه بسیار سخت و با قیمت های بالا میسر است، که این موضوع سبب ضرر واحدهای صنعتی می شود.

پیش از این، استاندار تهران در دور دوم سفرهای شهرستانی خود، به شهرستان های پاکدشت، رباط کریم، قرچک و قدس سفر کرده و مشکلات این شهرستان ها را پیگیری و تصمیماتی برای حل آن ها اتخاذ کرده بود.