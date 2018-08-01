۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۴۳

۹ میلیارد ریال برای زیرگذر تقاطع راه آهن شهر وایقان هزینه شد

۹ میلیارد ریال برای زیرگذر تقاطع راه آهن شهر وایقان هزینه شد

تبریز- مدیرکل راه آهن آذربایجان گفت: با صرف ۹ میلیارد ریال زیرگذر باکسی پیش ساخته بتنی در تقاطع راه آهن با مسیر جاده ای در ورودی شهر وایقان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور ارصلانی افزود: این سازه در ابعاد ۸ * ۵.۷ متر اجرا شده و در راستای کاهش سوانح ریلی و تسهیل عبور و مرور حاشیه نشینان خطوط راه آهن به ویژه مردم وایقان با مشارکت شهرداری این شهر و اداره کل راه آهن آذربایجان احداث شده است.

وی اظهار داشت: این زیرگذر روز گذشته با عبور قطار از روی آن به بهره برداری رسید و مشکل عبور و مرور در این منطقه رفع شد.

ارصلانی ادامه داد: عملیات اجرایی این طرح پنجم مرداد آغاز و با تلاش شبانه روزی کارکنان راه آهن آذربایجان روز گذشته به پایان رسید.

وایقان یکی از شهرهای تابعه بخش مرکزی شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی است که در ۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر شبستر واقع شده ‌است.

