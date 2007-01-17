محور هراز تا اطلاع ثانونی مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه نیروی انتظامی اعلام کرد: محور هراز از ساعت 19 روز چهارشنبه 27 دی ماه جاری تا اطلاع ثانوی مسدود است.

بنابراین گزارش ، از رانندگانی که قصد تردد در تمامی محورهای کشور را دارند ، تقاضا می شود وسایل نقلیه خود را به وسایل گرمازا و زنجیر چرخ مجهز نمایند و به توصیه های ایمنی ماموران پلیس راه و سازمان راهداری توجه کنند.

ضمنا ، شماره تلفن 88255555 ، مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه ناجا ، به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی و امدادرسانی به هموطنان است.