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۲۷ دی ۱۳۸۵، ۲۰:۱۵

محور هراز تا اطلاع ثانونی مسدود است

مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه نیروی انتظامی اعلام کرد: محور هراز به علت بارش شدید برف و کولاک و سقوط بهمن ، تا اطلاع ثانونی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه نیروی انتظامی اعلام کرد: محور هراز از ساعت 19 روز چهارشنبه 27 دی ماه جاری تا اطلاع ثانوی مسدود است.

بنابراین گزارش ، از رانندگانی که قصد تردد در تمامی محورهای کشور را دارند ، تقاضا می شود وسایل نقلیه خود را به وسایل گرمازا و زنجیر چرخ مجهز نمایند و به توصیه های ایمنی ماموران پلیس راه و سازمان راهداری توجه کنند.

ضمنا ، شماره تلفن 88255555 ، مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راه ناجا ، به طور شبانه روزی آماده پاسخگویی و امدادرسانی به هموطنان است. 

کد مطلب 436291

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