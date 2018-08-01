به گزارش خبرنگار مهر، خسرو ارتقایی صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید استاندار البرز از فرودگاه بین‌المللی پیام ‌بر لزوم تأمین اعتبار برای انجام عملیات اجرایی راه‌های دسترسی به این فرودگاه تأکید کرد و گفت: مدیرکل راه و شهرسازی استان اعلام کرده که در صورت تأمین بودجه عملیات اجرایی راه‌های دسترسی آغاز خواهد شد.

وی در بخش دیگری با اشاره به اعلام شهرداری کرج مبنی بر ساماندهی وضعیت زباله‌ها در منطقه حلقه دره، افزود: ساماندهی زباله‌ها در این منطقه نیازمند اقدامی اساسی است تا به‌صورت دائمی این مشکل حل شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز تأکید کرد: بنا بود روش‌های نوین جمع‌آوری زباله تا پایان شهریورماه اعمال شود تا شاهد از بین رفتن بوی نامطبوع در این منطقه باشیم.

ارتقایی بابیان اینکه شهرداری کرج موظف شده تا پایان مهرماه مشکل زباله‌های حلقه دره را حل کند، گفت: متأسفانه امیدی به انجام این اقدام از سوی شهرداری نیست، زیرا شهرداری بلاتکلیف است و هر بار نماینده‌ای در جلسات شرکت می‌کند که از مصوبات جلسات قبلی بی‌خبر است.

وی با اشاره به مکاتباتی با اداره کل محیط‌زیست استان مبنی بر حل معضل زباله‌ها در منطقه حلقه دره، گفت: سازمان‌ها وادارات مربوطه در راستای حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهند.