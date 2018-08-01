مجوز پرواز هواپیمای آبپاش به هورالعظیم صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به اینکه مجوز پرواز مجدد هواپیمای آبپاش برای خاموش کردن آتش در تالاب هویزه در کشور عراق صادر شده است، گفت : این مجوز امروز از سوی دولت عراق صادر شده است.



کیامرث حاجی زاده افزود : امروز بعد از ظهر هواپیمای آبپاش وارد استان خوزستان خواهد شد.