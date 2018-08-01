ایران به جرگه صنعت موتورهای دیزلی پیوسته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر رستگاری صبح چهارشنبه در آیین افتتاح خط تولیدی دیزل ملی ۱۳۰۰ اسب بخار در آمل با بیان اینکه باید بستر مناسب برای کارو تلاش فراهم کرد و گفت: ایجاد فرصت و بستر برای کار بسیار ارزشمند است و نیازمند اندیشه هایی هستیم تا به اندیشه ایرانی برای کار کردن میدان دهد.

وی با بیان اینکه وقتی بومی سازی خط دیزل ملی را شروع کردیم بسیاری باور نمی کردند افزود: امروز با تلاش و پشتکار محققان و توکل بر خداوند بزرگ، خط دیزل ملی ۱۳۰۰ اسب بخار بهره برداری شده است.

رستگاری با اظهار اینکه بعد از چهار سال حرکت جهشی در صنعت موتورهای دیزلی در کشور شکل گفت: کشور به جرگه کشورهای موتورهای دیزلی و بخار در جهان پیوسته است.

معاون وزیر دفاع با بیان اینکه هم جبهه تولید دیزل فتح را کردیم و هم دانش مرتبط را پیگیری کردیم گفت: تولید دیزل ملی در سه شاخه به پیش رفته و در هر سه شاخه به موفقیت بزرگ رسیدم و تا پایان سال دیزل ملی در حوزه دریایی نیز تولید می شود.

رستگاری عنوان کرد: تا پایان سال جاری، ۱۰ دستگاه و از سال آینده ۵۰ دستگاه دیزل ملی وارد خط تولید می شود و برای راه آهن، نیروی دریایی و نیروگاه های کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.

معاون وزیر دفاع با اشاره به تهیه نقشه راه بلند پروازانه در دیزل ملی گفت: باید به عنوان قطب و شهرک صنعتی در حوزه تولید دیزل ملی ادامه فعالیت دهیم و آمادگی حمایت از صنعتگران و صنایع مازندران را داریم.

وی تولید نیروگاههای سه مگاواته و تولید دیزل هایی با گرید یورو ۴ در ناوگان اتوبوسرانی کشور را از دیگر برنامه هایی برشمرد که امسال نهایی می شود و گفت: تا امروز به توان ۱۳۰۰ اسب بخار رسیدم که افزایش آن تا دو هزار اسب بخار در دستور کار است.