پارک نیاوران تبریز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه ۵ تبریز در مراسم افتتاح این طرح ها با اشاره به اجرای چند طرح عمرانی به طور همزمان در این منطقه گفت: پروژه ترکیبی پارک نیاوران و فرهنگسرای مرزداران تنها یکی از این پروژه هاست.

یعقوب هوشیار خاطرنشان کرد: احداث پارک و فرهنگسرا جزو سیاست های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز است و طبق وعده‌ای که به شهروندان مرزداران و نیاوران داده ایم، سومین پارک محله ای در این دو شهرک احداث شده است.

وی اظهار داشت: با بهره برداری از پارک ۲ هکتاری نیاوران تعداد پارک های احداث شده در مرزداران و کوی مصلی به ۳ مورد افزایش یافت.

هوشیار با اشاره به مشخصات این پارک گفت: علاوه بر تامین فضای سبز در این پارک، زمین فوتبال با چمن ورزشی و همچنین زمین بازی کودکان نیز احداث شده که برای احداث این مجموعه تفریحی و ورزشی بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال هزینه شد.

وی در خصوص مشخصات فرهنگسرای مرزداران نیز خاطرنشان کرد: این پروژه با ۷۰۰ مترمربع زیربنا و با۲۰ میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.