۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۸

به همت انتشارات مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شد؛

کتاب «حرکت اسلامی سودان: تاریخ و اهداف، از آغاز تاکنون»

کتاب «حرکت اسلامی سودان: تاریخ و اهداف، از آغاز تاکنون» تالیف سید هادی خسروشاهی از سوی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه ای از مقالات، گفتارها و ترجمه ‏هایی از هادی خسروشاهی است، مربوط به سالهای پیشین در رابطه با سابقه و تاریخ حرکت ‏های اسلامی و سیاسی سودان، به ویژه حرکتی که  از سوی حسن الترابی در نیم قرن گذشته رهبری شده است.

محتوای کتاب

کتاب «حرکت اسلامی سودان» از هفت بخش و دو ضمیمه تشکیل شده است: ۱. نگاهی به تاریخ حرکت اسلامی سودان، ۲. پرسش‌‏ها و پاسخ‏‌ها، ۳. بیداری اسلامی معاصر؛ تأسیس جبهه ملی ـ اسلامی، ۴. بیداری اسلامی و حکومت‏ های محلی در دنیای عرب، ۵. جبهه ملی ـ اسلامی چه می‏‌خواهد، ۶. گفتگو درباره حرکت اسلامی سودان و دنیای اسلام، ۷. مواضع حرکت اسلامی، پیوست اول: سودان اسلامی، پیوست دوم: مسأله جنوب.

بخش اول این کتاب، متن سخنرانی خسروشاهی در سمینار دفتر مطالعات سیاسی و بین‏‌المللی وابسته به وزارت امور خارجه است که در سال ۱۳۶۷ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است و نویسنده در آن به مسأله حرکت مهدی‏ سودانی و حرکت اخوان ‏المسلمین در سودان و کودتای نظامی و احزاب آن دوران می‏ پردازد.

بخش دوم پاسخ‏ های خسروشاهی به پرسش‏ های دانشجویان و شرکت کنندگان در آن سمینار است که در نشریه ویژه دفتر مطالعات سیاسی در همان سال به چاپ رسیده است.

بخش سوم و چهارم، ترجمه دیدگاه ‏های حسن الترابی، رهبر حرکت اسلامی، درباره تاریخ پیدایش حرکت اسلامی سودان، علل تأسیس «جبهه ملی اسلامی» و تبیین اهداف این جبهه است. شیخ ترابی در بخش سوم دوران‏ های: تکوین، پیدایی، کمون نخست، قیام عمومی، مجاهدت و رشد، آشتی و تطور و باروری این حرکت اسلامی را بیان می‏ کند و در ادامه دیدگاه های وی درباره بیداری اسلامی و حکومت‏ های محلی در دنیای عرب می ‏آید. مسائلی چون امت و منطقه در تاریخ اسلام، امت و حکومت محلی در اروپا، رهاورد فقهی جنبشی بیداری، تشکیلات توحیدی بیداری میان وحدت گرایی و حل‏گرایی و روش ایجاد وحدت و میهن عربی از جمله مسائلی است که در این بخش بیان می‏ شود.

بخش چهارم هم ترجمه کامل بیانیه جبهه ملی ـ اسلامی و مشکلات عملی فعالیت آن می ‌آید.

بخش پنجم کتاب، ترجمه گفتگوهایی از شیخ حسن الترابی درباره رابطه حرکت اسلامی سودان با دنیای اسلام و انقلاب اسلامی ایران است و وی به ۲۶ سئوال در این زمینه پاسخ می ‏دهد. این بخش تلفیق چند مصاحبه وی با روزنامه «السفیر» بیروت، مجله «نیوزویک» آمریکا و روزنامه «القدس» چاپ لندن و هفته‏ نامه «البلاد» ارگان حزب ‏الله لبنان است.

بخش ششم، مواضع کلی حرکت اسلامی سودان در گفتگویی دیگر با شیخ حسن الترابی تبیین می ‏شود و هفته‏ نامه «المحرر» (چاپ پاریس)، طی مصاحبه‏ ای با رهبر حرکت ملی ـ اسلامی سودان، موضوعات مختلفی از جمله موقعیت جنبش اسلامی در سودان را مورد بحث قرار می ‏دهد.

بخش هفتم، نمونه‏ هایی از مقالات خسروشاهی درباره سودان و مسأله جنوب می ‏آید که مربوط به دو سه دهه پیش است که در مطبوعات وقت نیز منتشر شده است و از لحاظ تاریخی دارای اهمیت است.

در بخش ضمائم، هم دو مطلب تحت عنوان: «اشتاینر، مزدور استعمار در قاره سیاه» و «سازش با شورشیان جنوبی» می‏آید.

مشخصات

چاپ اول کتاب «حرکت اسلامی در سودان» در ۲۳۶ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۴۰۰۰ تومان منتشر شده است. خسروشاهی علاوه بر این، کتاب «خاطرات مستند درباره حسن الترابی» را در این زمینه نوشته است. برای تهیه این کتاب و دیگر آثار خسروشاهی می ‌توانید در قم به فروشگاه‌های مجمع تقریب مذاهب اسلامی، بوستان کتاب، پاتوق کتاب و انتشارات کلبه شروق و در تهران به فروشگاه کتاب موسسه اطلاعات واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران مراجعه نمایید و یا با مرکز پخش کتب در قم به شماره تلفن ۳۷۸۳۸۱۴۴ (۰۲۵) یا سایت مرکز بررسی های اسلامی (www.iscq.ir) یا سایت پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) تماس بگیرید.

