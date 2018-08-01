کتاب «حرکت اسلامی سودان: تاریخ و اهداف، از آغاز تاکنون»

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب مجموعه ای از مقالات، گفتارها و ترجمه هایی از هادی خسروشاهی است، مربوط به سالهای پیشین در رابطه با سابقه و تاریخ حرکت های اسلامی و سیاسی سودان، به ویژه حرکتی که از سوی حسن الترابی در نیم قرن گذشته رهبری شده است.
محتوای کتاب
کتاب «حرکت اسلامی سودان» از هفت بخش و دو ضمیمه تشکیل شده است: ۱. نگاهی به تاریخ حرکت اسلامی سودان، ۲. پرسشها و پاسخها، ۳. بیداری اسلامی معاصر؛ تأسیس جبهه ملی ـ اسلامی، ۴. بیداری اسلامی و حکومت های محلی در دنیای عرب، ۵. جبهه ملی ـ اسلامی چه میخواهد، ۶. گفتگو درباره حرکت اسلامی سودان و دنیای اسلام، ۷. مواضع حرکت اسلامی، پیوست اول: سودان اسلامی، پیوست دوم: مسأله جنوب.
بخش اول این کتاب، متن سخنرانی خسروشاهی در سمینار دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی وابسته به وزارت امور خارجه است که در سال ۱۳۶۷ در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است و نویسنده در آن به مسأله حرکت مهدی سودانی و حرکت اخوان المسلمین در سودان و کودتای نظامی و احزاب آن دوران می پردازد.
بخش دوم پاسخ های خسروشاهی به پرسش های دانشجویان و شرکت کنندگان در آن سمینار است که در نشریه ویژه دفتر مطالعات سیاسی در همان سال به چاپ رسیده است.
بخش سوم و چهارم، ترجمه دیدگاه های حسن الترابی، رهبر حرکت اسلامی، درباره تاریخ پیدایش حرکت اسلامی سودان، علل تأسیس «جبهه ملی اسلامی» و تبیین اهداف این جبهه است. شیخ ترابی در بخش سوم دوران های: تکوین، پیدایی، کمون نخست، قیام عمومی، مجاهدت و رشد، آشتی و تطور و باروری این حرکت اسلامی را بیان می کند و در ادامه دیدگاه های وی درباره بیداری اسلامی و حکومت های محلی در دنیای عرب می آید. مسائلی چون امت و منطقه در تاریخ اسلام، امت و حکومت محلی در اروپا، رهاورد فقهی جنبشی بیداری، تشکیلات توحیدی بیداری میان وحدت گرایی و حلگرایی و روش ایجاد وحدت و میهن عربی از جمله مسائلی است که در این بخش بیان می شود.
بخش چهارم هم ترجمه کامل بیانیه جبهه ملی ـ اسلامی و مشکلات عملی فعالیت آن می آید.
بخش پنجم کتاب، ترجمه گفتگوهایی از شیخ حسن الترابی درباره رابطه حرکت اسلامی سودان با دنیای اسلام و انقلاب اسلامی ایران است و وی به ۲۶ سئوال در این زمینه پاسخ می دهد. این بخش تلفیق چند مصاحبه وی با روزنامه «السفیر» بیروت، مجله «نیوزویک» آمریکا و روزنامه «القدس» چاپ لندن و هفته نامه «البلاد» ارگان حزب الله لبنان است.
بخش ششم، مواضع کلی حرکت اسلامی سودان در گفتگویی دیگر با شیخ حسن الترابی تبیین می شود و هفته نامه «المحرر» (چاپ پاریس)، طی مصاحبه ای با رهبر حرکت ملی ـ اسلامی سودان، موضوعات مختلفی از جمله موقعیت جنبش اسلامی در سودان را مورد بحث قرار می دهد.
بخش هفتم، نمونه هایی از مقالات خسروشاهی درباره سودان و مسأله جنوب می آید که مربوط به دو سه دهه پیش است که در مطبوعات وقت نیز منتشر شده است و از لحاظ تاریخی دارای اهمیت است.
در بخش ضمائم، هم دو مطلب تحت عنوان: «اشتاینر، مزدور استعمار در قاره سیاه» و «سازش با شورشیان جنوبی» میآید.
مشخصات
چاپ اول کتاب «حرکت اسلامی در سودان» در ۲۳۶ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۴۰۰۰ تومان منتشر شده است. خسروشاهی علاوه بر این، کتاب «خاطرات مستند درباره حسن الترابی» را در این زمینه نوشته است. برای تهیه این کتاب و دیگر آثار خسروشاهی می توانید در قم به فروشگاههای مجمع تقریب مذاهب اسلامی، بوستان کتاب، پاتوق کتاب و انتشارات کلبه شروق و در تهران به فروشگاه کتاب موسسه اطلاعات واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران مراجعه نمایید و یا با مرکز پخش کتب در قم به شماره تلفن ۳۷۸۳۸۱۴۴ (۰۲۵) یا سایت مرکز بررسی های اسلامی (www.iscq.ir) یا سایت پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) تماس بگیرید.
نظر شما