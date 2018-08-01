به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی صبح چهارشنبه در جلسه تدوین سند تدبیر و توسعه شهر سمنان به میزبانی سالن جلسات فرمانداری این شهر، ضمن بیان اینکه سند توسعه شهر سمنان در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان تا پایان مردادماه تصویب خواهد شد، ابراز داشت: تدوین این سند در شناخت اولویت‌ها، نیازها و رفع مشکلات مردم در کوتاه‌مدت و بلندمدت مؤثر است.

وی افزود: طرح سند توسعه سمنان زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سمنان در بخش‌های منابع طبیعی و محیط‌زیست، خدمات، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، جمعیت و آینده‌نگری تدوین‌شده است.

فرماندار سمنان ضمن بیان اینکه با تدوین این سند گام‌های مثبتی در راستای توسعه و پیشرفت این شهرستان برداشته می‌شود، ابراز داشت: در سند توسعه سمنان معضلات شهر و مشکلات مردم شناخته‌شده و راه‌کارهای کارشناسی بر مبنای مدیریت استراتژیک اتخاذ خواهد شد.

دانایی در ادامه تصریح کرد: حضور مدیران، صاحب‌نظران، مشاوران و مسئولان کمیته‌ها در این طرح می‌تواند به پیشبرد هر چه سریع‌تر توسعه سمنان کمک کند لذا انتظار می‌رود مدیران مربوط ارائه گزارش آخرین وضعیت شهر را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: وجود سندی جامع و کامل برای توسعه شهر سمنان امری لازم و ضروری است بنابراین برای رسیدن به این مقصود همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به تسریع این طرح کمک کند.