به گزارش خبرگزاری مهر، حجت السلام والمسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم در چهارمین نشست سراسری خانه نشریات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کشور با بیان اینکه فلسفه وجودی نشریات دانشجویی، در وهله اول فکر کردن و تمرین کار گروهی در دوره دانشجویی است، اظهار داشت: دانشجویان عزیز از این طریق می‌توانند تبادل افکار داشته باشند و با رسیدن به فهم مشترک و یک نتیجه واحد، تبلور این همکاری را در نشریات خود به منصه ظهور برسانند.

امام جمعه تبریز با اشاره به اینکه مهم‌ترین نقص جامعه مدنی ایران، عدم وجود روحیه کار گروهی است، افزود: ما باید دانشجویان را به سمتی سوق دهیم که با فعالیت‌های گروهی در این عرصه تجربه کسب کنند، چرا که امروزه ما شاهد هستیم حتی اکتشافات و اختراعات نیز نتیجه کارگروهی است و تمدن‌سازی و فرهنگ‌سازی در این عرصه نتایج مثمرثمری برای جامعه خواهد داشت.

آل‌هاشم گفت: مطبوعات با تولید و توزیع اطلاعات، نقش زیادی در بالا بردن آگاهی‌های جامعه بر عهده دارند و جامعه را در مسیر رشد همه‌جانبه یاری می‌کنند، بنابراین توسعه کشورها نیازمند آگاه‌سازی و آموزش افکار عمومی است و بدون این افزایش آگاهی توسعه همه جانبه اتفاق نخواهد افتاد.

وی با بیان اینکه این نشریات می‌توانند فضای فرهنگی دانشگاه را مورد نقد قرار دهند، تصریح کرد: دانشجویان اهل قلم می‌توانند مسوولان را نسبت به مسائل موجود در فضای فرهنگی دانشگاه حساس کنند.

آل‌هاشم افزود: البته ایجاد فضای با نشاط و امید در بین دانشجویان و جذب علاقه‌مندان به فعالیت‌های فرهنگی از دیگر نتایج رونق فضای رسانه‌ای در دانشگاه است.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: نفس کارکردن در فضای دانشگاه به خاطر اهمیت آن موجب دیده‌شدن این مسائل در سطح رسانه‌های عمومی، جامعه، درگیر شدن ذهن برنامه‌ریزان و نخبگان علمی، سیاسی و فرهنگی می‌شود.

امام جمعه تبریز تصریح کرد: می‌توان با هدایت این فضا افق‌های جدید و جدی طرح کرد و ضمن حفظ دستاوردهای گذشته و جلوگیری از حذف آن به راهکارهای تازه‌ای برای روزنامه‌نگاری کشور از طریق خلاقیت‌های بخش دانشجویی رسید.

آل هاشم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در نخستین همایش نشریات دانشجویی کشور در سال ١٣٧٧گفت: معظم له فعالیت در حوزه نشریات دانشجویی را به عنوان یک کلاس درس برای متصدیان و بانیان نشریات یاد کرده اند.

وی افزود: ایشان معتقد هستند فعالیت در حوزه نشریات دانشجویی دوره آموزشی و کاری با ارزش است و خطاب به دانشجویان فرموده اند "از همین نشریات دانشجویی استفاده کنید، به مخاطبین خودتان قدرت تحلیل بدهید که حوادث و پدیده‌ها را بتوانند بشناسند و تحلیل کنند و نگذارید از بیرون دانشگاه برای محیط دانشجویی خط و رسم و نشان و هدایت‌های غلط درست کنند."

امام جمعه تبریز گفت : رهبر معظم انقلاب اسلامی نشریات دانشجویی را فضای مناسبی برای بیان افکار و اندیشه‌ها معرفی کردند و معتقدند به همین جهت است که این نشریات می‌تواند زمینه مناسب و اولیه‌ای برای شناسایی و پرورش نخبگان فراهم کند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه انتشار نشریات دانشجویی پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد قابل‌ توجهی داشته است، گفت: هر چند انتشار این نشریات در برخی از سال‌ها با رکود مواجه شده، اما اوج روزنامه‌نگاری دانشجویی بعد از انقلاب از سال ١٣٧٥ روی داده است و بیش از ٤٠٠٠ عنوان طی یک دهه پس از این ‌سال منتشرشد، در حالی ‌که تا قبل از این کل نشریات دانشجویی کشور به بیشتر از ١٠٠٠عنوان هم نمی‌رسد.