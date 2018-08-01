روسیه موضوع پناهجویان سوری را با ترکیه درمیان گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر لاورنتیف» نماینده ویژه روسیه در امور سوریه در مصاحبه با ایتارتاس گفت: مسکو به آنکارا پشنهاد ارائه طرحی درخصوص امور پناهندگی را داده است تا به‌این‌ترتیب، روند بازگشت پناهجویان سوری به وطنشان تسهیل شود.

وی دراین‌باره گفت: درحال‌حاضر، ۳.۵ میلیون پناهجو در ترکیه حضور دارند و این کشور نیازمند کمک در زمینه میزبانی از آنها است. به‌همین‌دلیل، در سفری که هفته گذشته به آنکارا داشتیم این مسئله را مطرح کرده و بر لزوم ارائه طرحی درخصوص امور پناهندگی برای بازگشت پناهجویان به محل سکونت دائمی‌شان، تاکید کردیم.

گفتنی است لاورنتیف و «سرگئی ورشنین» معاونت وزارت خارجه روسیه، هفته گذشته سفری به ترکیه، لبنان، اردن و سوریه داشتند.