  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۵

الکساندر لاورنتیف:

روسیه موضوع پناهجویان سوری را با ترکیه درمیان گذاشت

نماینده ویژه روسیه در امور سوریه می‎گوید با مقامات ترکیه درخصوص ارائه ‎طرحی برای سامان‌دادن وضعیت پناهجویان سوری صحبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، «الکساندر لاورنتیف» نماینده ویژه روسیه در امور سوریه در مصاحبه با ایتارتاس گفت: مسکو به آنکارا پشنهاد ارائه طرحی درخصوص امور پناهندگی را داده است تا به‌این‌ترتیب، روند بازگشت پناهجویان سوری به وطنشان تسهیل شود.

وی دراین‌باره گفت: درحال‌حاضر، ۳.۵ میلیون پناهجو در ترکیه حضور دارند و این کشور نیازمند کمک در زمینه میزبانی از آنها است. به‌همین‌دلیل، در سفری که هفته گذشته به آنکارا داشتیم این مسئله را مطرح کرده و بر لزوم ارائه طرحی درخصوص امور پناهندگی برای بازگشت پناهجویان به محل سکونت دائمی‌شان، تاکید کردیم.

گفتنی است لاورنتیف و «سرگئی ورشنین» معاونت وزارت خارجه روسیه، هفته گذشته سفری به ترکیه، لبنان، اردن و سوریه داشتند.

کد خبر 4362943
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها