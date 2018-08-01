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۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۱

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قزوین:

محکومیت میلیاردی قاچاقچی لوازم آرایشی و بهداشتی در قزوین

محکومیت میلیاردی قاچاقچی لوازم آرایشی و بهداشتی در قزوین

قزوین- مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین گفت: قاچاقچی انواع لوازم آرایشی و بهداشتی در قزوین به پرداخت بیش از یک میلیاردو ۱۰۰ میلیون ریال جریمه محکوم شد.

محمود احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان قزوین در حین گشت زنی و کنترل خودروها در محور اتوبان قزوین- تهران با مشکوک شدن به یک خودروی عبوری پس از متوقف ساختن آن بیش از ۹۰۰عدد عینک طبی وآفتابی وانواع لوازم آرایشی وبهداشتی راکشف کردند.

وی ادامه داد: پس از بررسی، پرونده تشکیل و برای رسیدگی به شعبه هفتم رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارزتعزیرات حکومتی شهرستان قزوین ارجاع داده شد.

به گفته احمدی، این شعبه با احضار متهم و بررسی اسناد و مدارک موجود تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متهم را علاوه بر ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت به پرداخت بیش از یک میلیاردو ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم کرد.

کد مطلب 4362944

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