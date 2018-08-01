«غول بابا» در راه جشنواره نمایش عروسکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک، نمایش«غول بابا» اقتباسی از قصه «جک و لوبیای سحرآمیز» است که از قصههای قدیمی و جذاب جهان به شمار میرود.
این نمایش روایتگر قصه فیروز پسری ۷ ساله است که پدر خود را در نخستین سالهای کودکی ازدستداده و همراه مادرش در روستایی دورافتاده زندگی میکند. شبی مادر، قصه«جک و لوبیایسحرآمیز» را برای فیروز تعریف میکند. او در خیال کودکانه خود درختسحرآمیز را راهی برای خوشبختشدن و نجات مادرش از کارگری و رختشویی میداند و میپندارد با فروش گاوش (تنومند) میتواند به لوبیای سحرآمیز دست یافته، درخت لوبیا را در حیاط خانهشان بکارد و از آن بالا برود.
قصه این نمایش با کارگردانی مشترک مهدی سیم ریز و محبوبه پاداش در فضای آیین خراسانی به نمایش درمیآید. قصههای قدیمی جهان و فضای آیینی خراسان، تلفیقی اعجازگونه برای ارائه تصویری زیبا و دلپذیر برای کودکان و نوجوانان است. باور داریم که نمایش عروسکی بهترین مسیر برای عرضه این شاهکارهاست.
تکنیک اجرایی نمایش «غول بابا» تلفیقی از عروسکهای بونراکو و غول پیکر است که در کنار شخصیتهای رئال به ایفای نقش میپردازند.
نویسنده نمایشنامه مهدی سیمریز است. طراحی و ساخت عروسک فرشته ابراهیمی، طراحی و ساخت دکور مهدی سیمریز و لیلا بحری و طراح لباس فرشته ابراهیمی هستند.
سیدمهدی وحیدی، سیدوحید حمیدزاده، سحر دستمرد، سحر حسنزاده، فاطمه شیرزاده، فهیمه اسدیان، الهام ابطحی، فاطمه حسنزاده و لیلا بحری بازیدهندگان عروسک محسوب میشوند.
مینا قهرمانی، فاطمه شیرزاده و زهرا ناوشکی بازیگران نمایش هستند.
آهنگسازی و موسیقی کاری از داوود شیخ است.
هفدهمین جشنواره بینالمللی نمایش عروسکی تهران مبارک با دبیری مرضیه برومند یکم تا هفتم شهریور ماه برگزار می شود.
