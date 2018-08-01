عبدالمالکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرحی در سازمان فرهنگی با همکاری آموزش و پرورش در سه ناحیه تحت عنوان شهریاران فرهنگ کرمانشاه در دست اقدام است.

وی افزود: در واقع آموزش و پرورش در یکسال اخیر به شناسایی دانش آموزان مستعد در رشته های فرهنگی و هنری اقدام کرده و ما هم این نخبگان را در ۹ کارگروه شامل هنرهای تجسمی، قرآن و احادیث، هنرهای نمایشی، سرود و سایر ابعاد هنری و فرهنگی و اجتماعی و رسانه های و تولیدات چند رسانه ای تقسیم بندی کردیم که به نسبت تبلیغ و وقت، مورد استقبال خوبی هم قرار گرفت.



رییس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه از ۱۰۰ دانش آموز نخبه در این طرح ثبت‌نام به عمل آمده از برگزاری هشت ورک شاپ برای شکوفایی استعدادهای این دانش آموزان خبر داد و افزود:درصددیم تا این نخبگان به سفیران فرهنگی تبدیل شوند؛ در این میان آموزشهای مهارتی و شهروندی به آنان می دهیم تا در حوزه های فرهنگی میان گروه های هم سال و خانواه ها سفیران فرهنگی باشند.



وی با اشاره به اینکه کارتهای شهروندی سفیران فرهنگی نیز صادر می شود گفت: این طرح مشابه همان مدل حوزه راهور و ترافیک است که دانش آموزان مروجین خوبی برای رعایت قوانین رانندگی شدند، پایه گذاری ما نیز با این هدف بوده که شهریاران فرهنگ به سفیرانی برای رعایت مباحث شهروندی در حوزه های مختلف و مبتلا به جامعه اعم از ترافیک، زباله و حقوق شهروندی تبدیل شوند.



عبدالمالکی افزود: همچنین با خلاقیت کده ای تفاهم نامه ای را امضا کردیم که دوره های کوتاه مدت خلاقیت برای رده های سنی شش تا ۱۸ در چهار مقطع مختلف برگزار شود که کاری پایه ای با الگوگیری از روشهای دانشگاه صنعتی شریف برای کمک به خلاقیت است.